Compañeras y compañeros, hemos presentado nuestra candidatura a la junta de personal por muchas razones de peso; las medias verdades, cuando no mentiras y “trapicheos”, acuerdos sobre papel que no se llegan a realizar nunca, o la falta de transparencia e información que venimos padeciendo (sobre todo el personal más vulnerable, los interinos e interinas, a quienes parece ser no se les tiene en cuenta para nada) hacen que la incertidumbre y el desasosiego crezca entre la plantilla.

No podemos dejar de denunciar, el incremento de la presencia de trabajadores de empresas externas, personas con peores salarios y derechos mermados, como por ejemplo, el de los controladores en las conserjerías o las limpiadoras en cada vez más centros, esto podría ser el inicio de una privatización mucho más dura en los próximos años, pensamos que esta situación debe ser revertida y que se deberían cubrir todas las plazas de la RPT, así como las bajas con personas de las bolsas, y, a la misma vez nutrir estas para que sean bolsas vivas.

Para nosotros es importante que no se juegue con las personas y la precariedad, para ello se han de convocar anualmente todas las plazas de las ofertas públicas de empleo de manera real, no sacando la mitad o menos de las plazas que deberían estar en la oferta, y desde luego, auditar antes aquellas plazas en las que se encuentran personas en abuso de temporalidad, para sacarlas del sistema de libre concurrencia y buscar formulas para resarcir el daño causado a quienes han dejado los mejores años de su vida en esta institución y que ahora se podrían enfrentar a un despido libre y gratuito. No es justo que una persona, se juegue en solo dos horas su futuro después de haber demostrado merito y capacidad sobradamente y haber accedido en su momento a la función pública con los requisitos y las condiciones que ésta impuso. Esta perfectamente claro por diversas sentencias y la directiva europea 1999/70 CE que el abuso de temporalidad debe ser sancionado, y que unas oposiciones de libre concurrencia no son sanción para disuadir y resarcir el abuso.

En los últimos tiempos venimos viendo también un baile en los baremos, donde se valora en cada convocatoria de diferente manera, donde además se ponen diferentes cortes a la antigüedad en el puesto, o se valoran exámenes aprobados que puntúan dependiendo del año en que se hallan realizado aun cuando el temario sea el mismo, todo ello aderezado por sorprendentes o extraños procesos y cuando no directamente “dedazos” que benefician a ciertas personas.

Y por último y por ello no menos importante, no podemos olvidarnos de la movilidad, de los concursos de méritos, de la promoción y de la conciliación, son tiempos de plantear con seriedad y rigor, la necesaria flexibilidad laboral para teletrabajar, necesitamos dotarnos de un reglamento o normativa propia que priorice el bienestar del trabajador, y por supuesto, potenciar la formación de nuestros empleados públicos para un desarrollo profesional y personal efectivo y real, y sin duda, articular esta formación a través de la plataforma de formación del PAS, porque ya es momento también de que se acabe el mercadear con los cursos y el brutal chantaje clientelar que algunas centrales sindicales hacen de ello para desgracia de funcionarios de carrera e interinos que tienen que andar afiliándose a tal o cual central o a varias a la vez para poder acceder a la formación.

Somos un sindicato de clase, independiente y que no debemos favores a nadie, no hacemos carrera para conseguir un “puestecito”, no vamos dándonos golpes de pecho sobre cuanto hacemos o conseguimos, por ello podemos trabajar con valentía y humildad, escuchando a todos, pero sin regalar los oídos, somos combativos porque luchamos contra las injusticias y ante eso no se puede ser combativo a media jornada como algunos venden, nuestra trayectoria nos avala.

Aprovechamos para indicaros que la votación se ejercerá mediante el sistema de voto electrónico. Accediendo desde el banner habilitado en la web principal de la UGR

Se podrá votar el día 10 de marzo 2021 desde las 09:00 horas hasta las 20:00 horas ininterrumpidamente.

Si crees que es el momento de cambiar, si quieres una universidad capaz de dar un servicio de calidad y 100% pública, es la hora de avanSAT

VOTA SAT —

SECCIÓN SINDICAL DEL SAT-UGR

Complejo Administrativo Triunfo. Cuesta del hospicio s/n, 18071 Granada.

Tfs. corporativo:77942.

Tfs. para llamadas fuera de la UGR: 639287176

sat@ugr.es www.satgranada.org