HUELGA EN EL GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA EL 1 DE MAYO

No hay mejor día para exigir dignidad, derechos y salarios justos que el día 1 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA. En ese día y en Granada las camareras de pisos del Gran Hotel Luna de Granada convocan la primera jornada de huelga a la que, si no hay una respuesta satisfactoria por parte de la empresa, puedem seguir muchas más.

Las camareras de pisos del Gran Hotel Luna de Granada cobran salarios de miseria y no tiene buenas condiciones laborales a causa de que la empresa que los contrata, ATE Sistemas y Proyectos Singulares S.L., les aplica un convenio de empresa y no cumple con lo que el Convenio Colectivo de Hostelería de Granada determina y que no es otra cosa que se apliquen condiciones salarios y derechos del sector hostelero.

Tras muchos años de callar y soportar unos abusos que significan que cada trabajadora cobra de promedio cerca de 5000€ menos al año en las 14 pagas que deben recibir, las camareras de pisos del Hotel Luna se han organizado, creando su propia sección sindical para evitar el robo cotidiano que sufren y la falta de representación y de acción por parte de un comité de empresa que está conchavado con la empresa y solo mira por los intereses de los empresarios.

Una vez organizadas y decidías a exigir sus salarios y sus derechos, han procedido a reclamar colectivamente a la empresa ATE Sistemas y Proyectos Singulares S.L. que cumpla con la legalidad, pero la respuesta patronal ha sido la represión, el despido y el querer amedrentar a las trabajadoras.

El pasado lunes 25, dos delegadas de la sección sindical fueron despedidas junto con otra compañera, su “ delito” exigir lo que por ley les pertenece.

Es por ello que se ha procedido a convocar una jornada de huelga por cuanto, hasta la fecha, han resultado infructuosos los requerimientos reali-

zados a la empresa para llegar a un acuerdo sobre la aplicación efectiva del salario mediante el Convenio provincial de Hostelería y por los despidos de las representantes de la sección sindical del SAT Maria Isabel Benítez García, Azhara Montero Méndez y a la compañera Rosa María Moreno Heredia.

El objetivo de la huelga consiste en:

Que la empresa aplique el salario y condiciones que se establece en el Convenio provincial de Hostelería de Granada.

Que se readmita a las compañeras represaliadas Isa, Azhara y Rosa y se retiren los despidos disciplinarios.

El despido de las compañeras no ha podido ser más sucio y rastrero, ya que se les ha aplicado un despido disciplinario para encubrir lo que no es más una represalia .

Y como ya se ha indicado más arriba, se ha decidido convocar HUELGA PARA EL PRÓXIMO 1 DE MAYO, fecha que se va a ampliar a más fines de semana si la empresa no accede a readmitir a las compañeras y a aplicarnos el convenio que nos pertenece y no el convenio de empresa que han perpetrado para robarnos el dinero y los derechos que nos pertenecen.

La convocatoria de HUELGA LEGAL YA SE HA PREAVISADO POR NUESTRA SECCIÓN SINDICAL a ATE Sistemas y Proyectos Singulares S.L. y a la Autoridad Laboral.

Para poder coordinarnos, preparar la huelga y hablar de todos los temas, se os convoca a una ASAMBLEA PARA EL JUEVES 28 A LAS 17’ 30 EN LA SEDE DEL SAT ( Calle Cristo de la Yedra n.º 33 – bajo).

Por supuesto que estamos dispuestas a sentarnos a hablar con la empresa ATE Sistemas y Proyectos Singulares S.L. para que el conflicto se solucione favorablemente para las trabajadoras y las represaliadas.

¡ NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!

¡ CONTRA LOS DESPIDOS Y POR NUESTROS DERECHOS!