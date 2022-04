Las centrales sindicales alternativas, combativas y de izquierdas USTEA, SAT, CNT y CGT aportan el siguiente manifiesto a la ClaseTrabajadora granadina de cara al próximo 1 de Mayo.

MANIFIESTO 1º DE MAYO 2022 GRANADA

Ante el empobrecimiento y el recorte de derechos,

la clase trabajadora se defiende unida.

Que el capitalismo ha colapsado es evidente. En todas las latitudes y naciones del planeta, el neoliberalismo exhibe diariamente su fracaso y, a la par que crece la sobreacumulación de riqueza de unos cuantos millares de poderosos, se dispara el número de personas desempleadas y de pobres; Andalucía no es una excepción. La especulación generalizada ha propiciado la crisis más grave desde 1929; la lógica del beneficio amenaza incluso a la supervivencia de la propia especie humana.

Y, sin embargo, el sistema se mantiene firme en su saqueo y su rapiña y las consecuencias no están siendo la desaparición de los privilegios de las élites, ni la caída de los poderosos, ni más bienestar para las clases trabajadoras, ni el fortalecimiento de los servicios públicos, ni la consecución de derechos básicos como el de la vivienda, sino al contrario. Entre crisis-estafas financieras, pandemias sanitarias, guerras (también en Europa), la diseminación de virus fascistas de uno y otro confín, el cambio climático, el encarecimiento de recursos tan básicos como la luz, la insuficiente reforma laboral que sigue facilitando los despidos y la precariedad, el retroceso de derechos en materia de igualdad, la falta de voluntad política para regularizar la situación de miles de personas migrantes, la privatización de los servicios públicos, etc. lo evidente es que las élites empujan para que sigamos perdiendo las trabajadoras y los trabajadores. Ante esto necesitamos más movilización y más organización de las clases trabajadoras. Dejar caer los brazos no es una opción: el sindicalismo sigue siendo la única forma para que la clase trabajadora organizada defendamos nuestros derechos.

No podemos dejar de denunciar la responsabilidad con esta situación de los sindicatos del régimen, cómplices necesarios de los despidos y deslocalizaciones, de la degradación de las condiciones de trabajo y los salarios y, en general, de la falta de expectativas de la clase trabajadora.

Por eso, como cada 1º de Mayo en Granada, las organizaciones sindicales que no debemos nada a gobiernos, ni al poder: CGT, USTEA, SAT y CNT animamos a toda la ciudadanía de Granada a salir a las calles en manifestación bajo el lema: Ante el empobrecimiento y el recorte de derechos, la clase trabajadora se defiende unida.

Reivindicamos la importancia de los cuidados hacia las personas y el entorno, la recuperación de nuestros derechos laborales y sociales mermados por tantas crisis y estafas; denunciamos el drama de los desahucios y exigimos el derecho a una vivienda y un trabajo digno, la subida de los salarios y la recuperación del poder adquisitivo, la urgente reversión de las privatizaciones en el sector educativo y sanitario, logrando unos servicios públicos fuertes y al servicio de la ciudadanía, así como la estabilidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y, en general, de toda la clase trabajadora cada vez más precarizada.

Junto con las inaplazables reivindicaciones económicas, laborales y de las que exigen una mayor equidad y justicia social, también debemos exigir aquellas otras que aseguren un futuro en armonía con nuestro entorno y el medioambiente, que garanticen la soberanía slimentaria y los recursos para todas, y no sólo para unos pocos.

Porque queda mucho por hacer, ni un paso atrás. No podemos dejar nuestro futuro en manos de quienes llevan, generación tras generación, saqueando y haciendo propios todos los recursos para su beneficio. Es hora de que las trabajadoras y trabajadores tomemos el protagonismo desde el cual aseguremos un futuro basado en un sistema que asegure un mundo donde seamos “socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”.

