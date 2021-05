¡¡AIRBUS Puerto Real, no se cierra!!

¡¡Solidaridad con los y las trabajadoras de Airbus!! ¡¡No al desmantelamiento industrial de Andalucía!!

Lunes 31 de mayo, concentración en Granada frente a la Subdelegación de Gobierno a las 19h30

Un nuevo golpe a los y las trabajadoras de la Bahía de Cádiz

La intención de Airbus es ya muy clara: cerrar la factoría de Puerto Real dejando en la estacada a más de 380 empleados/as directos y más de 1500 pertenecientes a empresas auxiliares. La supuesta razón: la crisis del Covid. Sin embargo, que nadie se deje engañar. La crisis sanitaria no afecta por igual a las multinacionales y a los y las trabajadoras. Mientras que unos/as tratamos de llegar a fin de mes como podemos y dependemos de ayudas públicas irrisorias y que tardan en llegar, si llegan, otros, siguen ganando millones de euros de beneficios incluso en periodo de crisis a la vez que reciben ayudas públicas muy cuantiosas (185 millones de euros hasta 2024 ligados a los fondos de recuperación de la UE y 150 millones ligados a ayudas parcialmente reembolsables) sin que éstas obliguen, ni tan siquiera, a Airbus a mantener todas sus fábricas abiertas.

Un nuevo paso en la desindustrialización de la Bahía de Cádiz

En estas últimas décadas hemos visto como los distintos Gobiernos autonómicos o centrales han ido permitiendo el desmantelamiento del polo industrial de la Bahía de Cádiz. La empresa pública Navantia que gestiona los tres astilleros de la zona ha ido menguando con prejubilaciones a la vez que externalizaba cada vez más servicios mientras que se ha ido cerrando la industria relacionada con el sector automovilístico (Delphi) dejando entonces a cerca de 3000 trabajadores/as en la calle entre empleos directos y empresas auxiliares. Ya por aquel entonces, se prometían recolocaciones que quedaron en nada. Ahora, el ataque es a los y las trabajadoras del sector aeronáutico (Airbus) con el único objetivo de mantener los miles de millones de beneficios netos que cada año esta multinacional ha ido obteniendo (entre 2013 y 2018: más de 13500 millones de euros).

Una nueva traición por parte de las direcciones sindicales de CCOO y UGT

El Comité interempresas compuesto por 5 sindicatos (CCOO, UGT-AIRE, ATP Sae, SIPA y CGT) acordó dos calendarios de movilizaciones que empezaron con convocatorias de paros de 1 hora y de concentraciones para finales de abril y del inicio de una huelga indefinida a finales de mayo. Unos días antes del primer día de huelga, las direcciones de CCOO y UGT desconvocaron la huelga y junto con el Gobierno central firmaron una propuesta de acuerdo para la empresa en la que ya no venía recogido el mantenimiento de la factoría de Puerto Real, en la que se aceptaba de facto el traslado de los y las trabajadores/as de Puerto Real a otras factoría de Airbus y en la que no se dejaba nada claro qué acabará pasando con los y las trabajadoras de las empresas auxiliares. La única propuesta para no cerrar Puerto Real: mantener hasta 2022 los ERTE’s y la promesa, tal y como ya pasara en el pasado, de apertura de un nuevo centro aeronáutico 4.0 con fondos públicos. Una vez más, tanto las direcciones sindicales de CCOO y UGT como el Gobierno central han optado por no enfrentarse a los intereses de los ricos, en este caso de la multinacional Airbus, asumiendo el relato de que dicha empresa que hace miles de millones de beneficios tiene todo el derecho a poder jugar a su antojo con las vidas de los y las trabajadoras de la Bahía de Cádiz.

¡¡Airbus Puerto Real no se cierra!!

Lo que está sucediendo en Airbus es una muestra más de una sociedad enferma y criminal que se rige por la búsqueda del máximo beneficio para unos pocos aunque esto le destroce la vida a la mayoría. Los beneficios realizados por la multinacional así como las ayudas públicas astronómicas recibidas por el Estado muestran que la patronal siempre quiere más y que la forma de detener los despidos y los cierres de fábricas no es dando más subvenciones a esas empresas. Hay que acabar con esa lógica y con ese poder que tienen las empresas de poder triturar la vida de sus trabajador@s a su antojo. Esas empresas deben ser nacionalizadas sin indemnización y controladas por los y las trabajadoras para poner los recursos al servicio de las necesidades sociales y no de las ganancias de un puñado de inversores. Si no respetan nuestras vidas, ¿por qué deberíamos respetar su propiedad?

Afortunadamente la movilización no sólo no ha acabado sino que la huelga se mantuvo por parte de CGT y ésta fue un éxito. Son muchas las semanas movilizados/as. Más de 30 días acampados en frente de la factoría. Los y las trabajadoras de las empresas auxiliares, muchos de ellos/as afiliados/as a CCOO y UGT, ya han mostrado públicamente su rechazo a la propuesta de acuerdo de sus direcciones y del Gobierno central, llamando a la movilización. Esta es la única vía para que Puerto Real no cierre. Es necesario desde todos los rincones de Andalucía y del resto del Estado mostrar la solidaridad con los y las trabajadoras de la Bahía de Cádiz en la práctica. Si ellos/as ganan allí, estaremos en mejores disposiciones aquí para enfrentarnos a los ERE’s que ya están en marcha en CaixaBank (8300 despidos), en el BBVA (3800), en el CorteInlgés (3300) o en H&M (1100).

¡PUERTO REAL NO SE CIERRA!

Anticapitalistas – Asamblea Interprofesional – CGT – Defender Granada – IZAR – Jaleo!!! – Kellys Unión Granada – Marchas de la Dignidad – Nación Andaluza – PCPA – Plataforma Metropolitana de Granada por las Pensiones Públicas – PSLF – SAT – USE – USTEA