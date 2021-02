EL SAT DE GRANADA ANTE EL 28 DE FEBRERO DEL 2021.

Desde la Unión Territorial del SAT de Granada queremos dirigir unas palabras al pueblo trabajador granadino y andaluz de cara a este 28 de febrero del año 2021, cuando el gobierno autónomo – conformado por el PP y Ciudadanos (sostenido por los votos de los fascistas de Vox) – lleva semanas diciendo conmemorar el día institucional de Andalucía, mientras mantiene sus políticas de privatización de servicios públicos como la Sanidad, la Educación, etc y su “ajuste de cuentas” con el régimen del PSOE que consiste en un “quítate tú para que me ponga yo” y que se concreta en la liquidación de entes, agencias y organismos públicos creados durante décadas de “gobiernos socialistas” para que sean sustituidos por otros a cargo de nuevos políticos profesionales y empresarios, cuando no son directamente privatizados a mayor gloria de los especuladores, rentistas y desmanteladores del Sector Público a los que el actual gobierno de Juan Manuel Moreno representa.

La apuesta por el desmantelamiento del sector público del actual gobierno de la Junta se concreta en ejemplos tales como la liquidación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, la supresión de líneas educativas y el cierre de colegios en el territorio de Granada en beneficio de la enseñanza religiosa, segregadora y privada -ya sea “concertada” o subvencionada de otras maneras- y la cesión de presupuestos y servicios de nuestra Sanidad Pública para que diversas empresas sanitarias hagan su negocio al amparo de las disposiciones del gobierno andaluz.

La apuesta por “el ladrillo”, la agricultura intensiva e industrializada, las macro granjas y, en definitiva, el abandono de políticas de protección medioambientales del gobierno del arribista Moreno y la renuncia a disponer de una política económica con visión de futuro que apoye el desarrollo y explotación sostenible de nuestros recursos, la agricultura agroecológica y la implantación de empresas que aporten verdadero valor añadido y coadyuven a un desarrollo y cambio de modelo productivo para Andalucía, dejan bien claro que el actual gobierno andaluz únicamente vela por los intereses de aquellos que esquilmaron y siguen esquilmando nuestra tierra.

Se proyectan autopistas de torres de alta tensión que deterioran el territorio de manera irreversible, se colonizan inmensas extensiones de terreno con plantas solares y otras instalaciones de producción eléctrica supuestamente ecológicas, obsoletas en su planteamiento y nulas en cuanto al beneficio social y al desarrollo de las comarcas en las que se instalan, y se imponen nuevos vertederos (como el de Venta Nueva – Huétor Tájar y otros ) en lugar de apostar por un consumo sostenible y respetuoso y se abandona la más que necesaria conexión ferroviaria con Murcia y el Levante peninsular que el centralismo de Madrid canceló hace décadas.

La realidad de Andalucía, ante estas realidades y “dolores” causados por los políticos del Trifachito, es la siguiente a 28 de Febrero del 2021:

– En Andalucía tenemos actualmente 907.000 desempleados, lo que representa el 22,7% de la población activa (casi uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras en edad de trabajar) siendo el 52,5% de ellos menores de 25 años y los sectores estratégicos, que aportan valor añadido y que cimentan el tejido industrial en Andalucía son cada vez más pobres: la industria representa el 8,5% de la economía y la agricultura, que da de comer a la población solo es el 9,5%.

– Entre el 2015 y 2020, se han echado de sus viviendas a 62.630 familias por no poder pagar rentas o hipotecas. Según un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE) es que el 23,05% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre del año 2020 lo fueron en Andalucía, y que de forma similar, aproximadamente la cuarta parte de la ejecuciones ya iniciadas e inscritas están en la comunidad andaluza, mientras que los datos del CGPJ nos arrojan cifras que producen sonrojo ante los propios granadinos y granadinas, Andalucía entera y el mundo.

– La pobreza crece a pasos agigantados y ahora alcanza a 3,2 millones de personas, el 37,7 de una población de cerca de 9 millones de andaluces. De estos pobres, más de la mitad viven en la pobreza severa y exclusión social. El aumento de los “trabajadores y trabajadoras pobres”, aquellos y aquellas que pese a tener un empleo no disponen de suficientes recursos para vivir dignamente, sigue en aumento.

– Gran parte del litoral andaluza ha desaparecido y sido destruido y contaminado. Las infraestructuras dedicadas al turismo han destruido paisajes, costumbres, culturas y formas de trabajo milenarias. Nos dedican a servir al turismo europeo, habiendo en Andalucía casi 2.500 hoteles e infinitos negocios hosteleros y turísticos donde trabajan centenares de miles de andaluces y andaluzas en condiciones deplorables y con salarios y cotizaciones de auténtica miseria.

– El latifundismo sigue presente en las feraces tierras andaluzas, que se concentra todavía más en menos manos y nos aleja de la tan ansiada Reforma Agraria. El 2% de propietarios poseen el 60% de la tierra Hoy la propiedad de la tierra es la misma que en la conquista por el Reino de Castilla de Andalucía hace 600 años. Nada ha cambiado. Y se intensifica y favorece por parte e la Junta la propiedad privada de la tierra y el fomento de la agricultura industrializada capitalista que lleva a la destrucción del medio y al desempleo masivo en las zonas agrícolas.

– Las trabajadoras andaluzas siguen siendo discriminadas, agredidas, asesinadas y ostentan los empleos peor retribuidos, lo que evidencia que la feminización de la pobreza, lejos de retroceder y llegar a su fin, aumenta y se convierte en crónica y estructural al propio sistema económico imperante.

– La sanidad y la educación pública ha perdido en estos últimos años 8.200 médicos y personal sanitario y 7.379 profesores en todos los niveles. Ya éramos la comunidad que menos invertía en sanidad y educación por habitante y, ahora, nos instalamos permanentemente en la cola de la protección de los servicios públicos y sociales.

– En las fronteras andaluzas se siguen levantado muros para impedir la entrada de los que huyen de guerras, miseria y hambre y seguimos padeciendo la amenaza de las dos bases militares de EEUU desde las que se agrede a países del norte de África y de Medio Oriente. Andalucía es el territorio más militarizado de España que concentra la mitad del ejército e instalaciones militares.

Por todo ello decimos que el 28 de Febrero, día institucional de Andalucía,no es un día de celebraciones y debe representar una jornada de lucha. Nuestro día nacional es el 4 de diciembre cuando el pueblo andaluz llenó con millones de personas nuestras calles para exigir iniciar un proceso de autogobierno. El 28 F, día de cuchipandas de políticos y en el que se reparten medallas y títulos a quienes representan, sostienen y legitiman a ese sistema que nos ahoga y nos condena, NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR.

Este 28 F volvemos a llamar a la clase trabajadora granadina a que luchen por sus derechos y que se levante contra este sistema para que podamos ser libres y soberanos, para poder conquistar una tierra con PAN, TRABAJO, TECHO, JUSTICIA Y LIBERTAD para todos.

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT).

Unión Territorial de Granada.