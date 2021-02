PROGRAMA DEL SAT – JUNTA DE PERSONAL UGR

QUÉ NOS CARACTERIZA:

Somos una fuerza sindical con ideales propios, desligada de partidos políticos. Negociamos pero no mercantilizamos. Defendemos y nos interesamos por los asuntos de todos los trabajadores sean o no afiliados, sin regalar oídos a nadie ni doblegarnos a cambio de “regalos”. Estamos para defender el empleo público, exigiremos que todo puesto de la RPT esté cubierto y no permitiremos la eliminación de puestos en ninguna revisión.

QUÉ QUEREMOS

Una universidad de calidad, para la sociedad y verdaderamente pública, una Junta de personal de todas y todos donde tengan cabida las diferentes sensibilidades para hacer una defensa del empleo público con iniciativas y valentía, donde no se permita ninguna agresión a la UGR como administración pública. Una UGR solidaria que haga gala y defensa de un servicio de comedores público acorde a las necesidades, una UGR que apoye y respete al personal con discapacidad física y sensorial, y que practique políticas de igualdad real entre mujeres y hombres

Trabajamos para avanzar en los siguientes puntos:

RENDICIÓN DE CUENTAS

Por calidad democrática, una comisión de seguimiento del gobierno de la UGR y de los grupos de representación de trabajadores para determinar e informar sobre el nivel de cumplimiento del programa electoral y los acuerdos firmados entre Gerencia y la representación de los trabajadores

SELECCIÓN DE PERSONAL

BAREMOS estables, transparentes, dignos y acordes a las necesidades, ya vale de mercadear y de cambiarlos a criterio de quien tiene el poder.

OPES anuales y temario cerrado, accesible y transparente publicado por la UGR.

CONSOLIDACIÓN EMPLEO TEMPORAL Y DESARROLLO DE LA CARRERA PROFESIONAL

Cobertura de todos los puestos recogidos en la RPT, dinamismo en las bolsas de interinos, mantenimiento de las actuales bolsas y actualizaciones anuales.

Consolidación y estabilización real del personal temporal, cumplimiento de la directiva europea 1999/70/CE y de la sentencia TJUE de 19 de Marzo de 2020. Fijeza cómo sanción ante el abuso de la temporalidad para todo interino con más de tres años de antigüedad en el puesto o concatenando contratos.

Concurso de méritos anual para la promoción y la movilidad a través de baremos claros, concretos y públicos.

FORMACIÓN DEL PAS

Formación a la altura de las necesidades de cada puesto y cada promoción.

Todos los cursos a través del órgano Formación del PAS, independientemente del sindicato que los proponga.

BIBLIOTECA

Una biblioteca del siglo XXI que camine hacia CRAI y a satisfacer las necesidades documentales, informativas y formativas de los usuarios. Reconocimiento y recompensa a la profesionalización de su personal.

ACCIÓN SOCIAL

Por una acción social de emergencia que tenga en cuenta y sea acorde a los tiempos.

SUGERENCIAS

Damos la bienvenida a cuantas sugerencias, mejoras y propuestas queráis aportar a través del correo sat@ugr.es

HORA DE AVANSAT,

POR TRANSPARENCIA

VOTA SAT