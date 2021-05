Por la paz, la vida y la democracia en Colombia

Los sindicatos firmantes denunciamos la terrible violencia que se está viviendo actualmente en Colombia a manos de las fuerzas estatales. El pasado 28 de abril el pueblo colombiano salió masivamente a las calles respondiendo a la llamada de paro nacional por la paz, la vida y la democracia y contra la reforma tributaria que pretendía llevar a cabo el gobierno de Iván Duque.

No era ni mucho menos la primera jornada de paro o movilización que denunciaba que las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque precarizaban cada vez mas las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora y el pueblo Colombiano. Tampoco era la primera movilización o paro que denunciaba las amenazas y los asesinatos de lideres y lideresas sociales, campesinos, dirigentes sindicales, mujeres, montajes judiciales – mecanismo de represión del Estado- así como la negativa del Gobierno Colombiano de profundizar en el proceso de paz negándose a implementar los acuerdos de paz de La Habana.

Desde el pasado 28 de abril, la feroz represión y violencia policial y militar se han extendido por todo el país. La Plataforma Grita precisó que, desde el comienzo de las protestas, se han presentado 934 detenciones arbitrarias, 1.728 casos de violencia policial y 234 víctimas de violencia física. Además, reporta un total de 341 intervenciones violentas, 37 homicidios, 26 personas con heridas en los ojos, 98 casos por disparos con arma de fuego por parte de agentes de la Policía y 11 víctimas de violencia sexual. Mientras todo esto está pasando, la comunidad internacional continua sin decir nada, permitiendo que el gobierno de Iván Duque continúe reprimiendo impunemente al pueblo colombiano.

Ante esta situación, nosotros defendemos la vida, la paz y la democracia en Colombia. Exigimos al gobierno de Iván Duque que cese inmediatamente la represión al pueblo, desmonte el ESMAD – Escuadrón Móvil Antidisturbio, desmilitarice los territorios y ciudades y escuche el clamor del pueblo que demanda paz, vida y democracia.

Derechos universales como el derecho a una vida y un trabajo digno, el derecho al ejercicio de la huelga y a la actividad política, sindical y social, los derechos de las mujeres, el derecho a la protesta social y los derechos humanos más elementales son vulnerados día a día en Colombia y esto tiene que acabar.

No podemos permitir que se den estas circunstancias ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. No podemos quedarnos callados y calladas ante estos brutales ataques contra los manifestantes. Apoyamos el derecho de todos los colombianos y colombianas a protestar y a alzar la voz para pedir un futuro más brillante. Felicitamos a los sindicatos, a los movimientos sociales y, en particular, a los miles de jóvenes que han tenido la firmeza de levantarse y continuar su protesta ante tanta intimidación y violencia de la policía. El estado colombiano debe respetar el derecho democrático de los ciudadanos a la protesta pacífica y a la libertad de reunión.

Por todo ello, exigimos a la comunidad internacional, la Unión Europea, los gobiernos europeos y autonómicos que actúen para acabar con la represión en Colombia y que activen todos los mecanismos necesarios para acabar con la violencia en el país. Por nuestra parte seguiremos con nuestro compromiso por una Colombia en paz y en democracia en donde los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos al libre ejercicio sindical junto al derecho a la actividad política y social sean una realidad.

7 de Mayo del 2021

