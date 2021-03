El gobierno de coalición ha propuesto recientemente un modelo de carrera investigadora, algo que se viene reclamando desde el sector investigador postdoctoral y predoctoral desde hace tiempo. Lamentablemente, la propuesta del gobierno no puede estar peor articulada: mantiene todo lo malo del sistema actual (temporalidad, inestabilidad, etc.) y añade un extra de vulnerabilidad.

La propuesta de carrera investigadora actualmente ofertada por el gobierno, basada en su idea de un “contrato de consolidación” al final del periodo postdoctoral, no aporta nada bueno y viene a modificar la ley de ciencia para condenar legalmente al personal investigador afectado a la inestabilidad que sufre hoy. Primeramente, es lamentable que la propuesta del gobierno sólo se aplique a centros de investigación y no a universidades, ya que esto crea va a crear un abismo insalvable entre ambas instituciones. Si ya ahora la movilidad entre centros y universidades está entorpecida, una separación tan drástica entre ambas carreras laborales va a suponer un problema para el sistema investigador del estado español.



La propuesta del gobierno de carrera investigadora, incluyendo el contrato de consolidación, no viene a paliar los problemas de temporalidad y falta de horizonte, sino que los empeora más: primero, el gobierno mantiene la carrera laboral en un número mayor de 10 años, como está ahora. Esto no supone ningún avance, ya que mantiene la temporalidad y precariedad actuales. Lo que hace además es empeorar las condiciones de estabilización de los investigadores, porque en su propuesta el gobierno no obliga a los centros a contratar a los investigadores que han sido evaluados positivamente tras el periodo del contrato de consolidación. Una solución seria es la de obligar a contratar a investigadores que llevan 13 años encadenando contratos temporales, algo que este gobierno no parece estar dispuesto a defender.



En conclusión, esta propuesta de carrera investigadora no soluciona nada y mantiene la precariedad existente, creando a la vez una brecha entre personal investigador de OPIs y de universidades. Una defensa de la investigación pasa por dotar de derechos básicos y de una carrera laboral digna al personal investigador predoctoral y postdoctoral. Ya vemos que este gobierno, que se dice progresista, en realidad no ofrece ninguna solución a la situación actual de los/as postdoctorales. El Sindicato Andaluz de Trabajadores seguirá en pie de guerra denunciando la situación actual de desamparo y los errores del gobierno, y seguirá luchando por una carrera laboral digna para el personal investigador.

SAT – UGR

Sección Sindical del PDI