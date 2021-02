NÍJAR, Almería – El pasado sábado 13 de febrero se produjo un gran incendio en el poblado

chabolista de trabajadores del campo de Atochares, cercano a la pedanía de Las Casillas de Atochares en el municipio de Níjar ( Almería ). El fuego comenzó sobre las 21:30 h. y se extendió por todo el poblado, construido con palés y ladrillos recubiertos con plásticos. El incendio se prolongo hasta las 2:45 h., a pesar que los bomberos llevaban varias horas en el lugar, según nos explican, ” porque muchos de los residentes intentaban rescatar sus enseres y dificultaba las tareas de trabajo “. Dos personas han sido atendidas por quemaduras. Y ha afectado a

más de la mitad del poblado. Dejando sin vivienda a unas 400 personas que lo han perdido todo. Algunas de las cuales incluida la documentación y el poco dinero que poseían.

Según nos cuentan algunos de sus habitantes, el incendio fue provocado. En la chabola en que se originó, situada en la línea de comienzo, sus moradores estaban en su interior y vieron sorprendidos como se producía el fuego en una de sus paredes. Además han quedado calcinados casi medio

centenar de vehículos. Algunos de sus moradores, una media docena, se han instalado en tiendas de campaña. Mientras otros han comenzado las tareas de limpieza y desescombro: la gran mayoría pretende seguir en el lugar.

El poblado de Atochares, prolongación del conocido por Don Domingo, viven aproximadamente unas 800 personas. Mayoritariamente inmigrantes de origen subsahariano y marroquíes que trabajan en los invernaderos colindantes. Algunos de los cuales carecen del permiso de residencia. No tiene servicio de luz ni agua potable ni sanitarios. El agua que les llega, dos surtidores, no es potables y fueron instalados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras ( SOC-SAT) el pasado año con la ayuda solidaria exterior. Incluso el servicio de recogida de basuras, que instaló el Ayuntamiento de Níjar por causa del Covid-19, en estos momentos se le ha retirado.

Al día siguiente del incendio, como ya viene siendo habitual en casos similares, se personaron diferentes ONGs, Cruz Roja, CEPAIN, Almería Acoge, atendieron a los afectados entregándoles ropa y alimentos. Pero en ningún momento se ha personado ninguna representación del Ayuntamiento, que no ha ofrecido ningún plan de realojamiento a sus habitantes. Por otra parte, Voluntarias Gateras de Níjar, recogieron a dos gatitos con fuertes quemaduras que están siendo atendidos por un veterinario de Níjar.

Este incendio, cuales sean sus causas que nunca se investigarán, no es un hecho fortuito. Es la consecuencia de una política de segregación laboral y racial, que se aplica en todos los campos de Almería. Que ha ido calando en mucha población con el auge de VOX y el discurso de odio de extrema derecha. Y que encubre una explotación laboral feroz de los trabajadores del campo. Muchos de estos trabajadores, no solo se les paga por debajo del salario legal, sino que se les obliga a realizar una jornada laboral superior a la estipulada. E incluso en muchos casos, deben de pagar sus propios contratos legales, sin los cuales no pueden obtener el Permiso de Residencia.

Esta vez parece que la solidaridad se ha puesto rápidamente en marcha. Muchas personas se han acercado al poblado llevándoles ayuda. El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SOC – SAT ) está evaluando cómo contribuir a la reconstrucción del poblado y la organización de un acto público de denuncia ante la proximidad de la fecha del 28 de Febrero. También la asociación La Resistencia, en la calle Real de Almería, ha montado unos puntos de recogida de donaciones, también la La asociación Amani, etc.

El pasado 2 de diciembre, otro incendio en el poblado de La Paula en la pedanía de El Viso, también de Níjar, calcinó todo el asentamiento. Dejando sin vivienda a más de 200 trabajadores de los invernaderos. A los que se les amenazó sin volvían a instalarse en esa parcela. Ver: https://socsatalmeria.org/un-incendio-calcina-un-poblado-chabolista-de-jornaleros-de-los-invernaderos-en-nijar/

Mirando hacia atrás para comprender el presente.

José García Cueva (Portavoz del SAT – SOC de Almería).

La vez que l@s trabajador@s del campo en la provincia de Almería estuvieron más cerca de conseguir dignidad como personas y como trabajador@s ,fue con la Huelga General convocada después de los ataques fascistas de El Ejido en el año 2000.

Aquella lucha auto-organizada por centenares de jornaler@s sin tutelas, puso en jaque a la patronal Almerinícola que perdió en una semana decenas de millones de las entonces pesetas, obligándolos a firmar un acuerdo, que aunque trazado con trampa y sin dotación presupuestaria para su cumplimiento, ponía sobre tinta y papel cuestiones que 20 años después, casi nadie se ha encargado de exigir su cumplimiento.

Hoy en el diario Ideal, dos miembros de organizaciones firmantes de aquel acuerdo son entrevistados amablemente.

Juan Miralles en nombre de Almería Acoge habla ‘”de la gran capacidad de respuesta que tienen las organizaciones humanitarias en llevar, sacos, bocadillos y otras gestiones de tipo administrativo”.

Por otro lado habla de ‘”lo mucho que le gusto encontrarse a la Alcaldesa de Nijar en el incendio de Atochares, nunca había visto a un Alcalde en un incendio y valora el ofrecimiento que hizo esta para alojar a dos familias en dos módulos prefabricados de Los Grillos”.

Rematando con otra respuesta, que dulcifica la miseria de las chabolas, diciendo “Que, aunque le parece indigno las chabolas, le parece muy importante el buen rollo que hay en el asentamiento, donde incluso se prestan servicios, una mujer hace pan para una buena parte del pueblo”. El resto de la entrevista con un argumentario suavecico ,sin mucha enjundia, ni el mas mínimo recuerdo de aquellos acuerdos que firmaron y aquellas soluciones que se plantearon.

Juan Colomina,

El otro entrevistado es la mano que mece la cuna en el Lobby Patronal Coexphal, Juan Colomina, este plantea un mundo feliz para la agricultura Almeriense, solo les falta mas agua buena, barata y no dar mucho el cante con los residuos que dan mala prensa. Ni un comentario sobre los casos explotación laboral que se le acumulan en el campo y manipulado.

Resaltando que somos frontera, quizás con la mente puesta en trincar algún fondo europeo para blanquear mejor la explotación de sus colegas como Biosabor y otros miembros de la trama.

Este es el panorama que tenemos, poco ha cambiado en 20 años , por un lado el mismo argumentario caritativo y por otro el mismo modelo neoliberal que fagocita seres humanos y cronifica la indignidad y la explotación.

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT – SOC) aunque hubiésemos ido mas lejos con aquellos acuerdos de hace 20 años, vamos a seguir reivindicándolos,.l@s trabajador@s del campo ya están hartos de limosnicas, de palabras incumplidas, por ello vamos a seguir recordando y exigiendo el cumplimiento de aquellos acuerdos.

Esta fue y es nuestra lucha TRABAJO DIGNO,PAN,TECHO,SOLIDARIDAD y PAPELES PARA TRABAJAR EN CUALQUIER PAÍS DE EUROPA. Estas son nuestras exigencias.