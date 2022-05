EL 10 DE MAYO COMIENZAN LAS MOVILIZACIONES EN LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Las secciones sindicales de CGT, SIBFI y SAT y las asociaciones Movimiento INFOCA y ATILA han decidido iniciar un calendario de movilizaciones que se desarrollará durante las próximas semanas y al que se dará inicio con la convocatoria de una Concentración/Asamblea de trabajadores/as que se realizará el próximo martes 10 de mayo en el Palacio de San Telmo, sede

del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El bloqueo de la negociación de dos demandas históricas en la Agencia de Medio Ambiente y Agua, como son la recuperación de la antigüedad y la estabilidad laboral de la plantilla de AMAYA, junto con la aplicación de un modelo de contratación para la cobertura del periodo de alto riesgo en INFOCA, que entendemos es de dudosa legalidad y que condena a la temporalidad y a

la precariedad laboral a centenares de compañeras y compañeros del dispositivo de extinción, han sido los detonantes que motivan el inicio de estas movilizaciones, las cuales se van a extender a lo largo de los meses de mayo y junio.

Antigüedad

La recuperación de la antigüedad es un elemento clave, en cuya importancia coincidimos todas y todos. Entendemos que este es un derecho que nos corresponde, por lo que se planteó al Gobierno de la Junta de Andalucía una hoja de ruta en la que se negociaría la recuperación de la retribución de la antigüedad previamente a la negociación de un nuevo Convenio Colectivo.

Meses después de que toda la documentación solicitada por parte de la Junta de Andalucía fuera presentada seguimos sin obtener respuesta por parte de la Dirección, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible o del Gobierno andaluz. Llevamos más de 15 años demandando la recuperación de la antigüedad en AMAYA y ha llegado el

momento de decir alto y claro que estamos decididos a conseguirla de una vez por todas.

Estabilidad laboral

Las movilizaciones van a coincidir con la entrada de todas las compañeras y compañeros de INFOCA (eventuales e indefinidos no fijos discontinuos, relevistas, etc.) y el inicio de la campaña de alto riesgo. Mientras nosotros llevamos desde hace años exigiendo la cobertura del dispositivo INFOCA al 100% durante todo el año, porque es absolutamente necesario para su buen

funcionamiento, la Agencia, en el marco de la nueva reforma laboral, ha propuesto un modelo de contratación para la cobertura del dispositivo INFOCA, que además de resultar de dudosa legalidad, condena a centenares de trabajadoras y trabajadores a la precariedad laboral y la estacionalidad y cuestiona las funciones de INFOCA como servicio de emergencias ambientales.

Por otra parte, estamos inmersos en un proceso de “estabilización” que puede conducir a que centenares de compañeras y compañeros puedan perder de su puesto de trabajo después de décadas de servicio público. Este proceso nos preocupa especialmente viendo la nula disposición de la dirección de la Agencia y del gobierno de la Junta de Andalucía a negociar con seriedad y buena voluntad aspectos tan críticos como este, que insistimos, cuestiona por primera vez en AMAYA la continuidad y estabilidad laboral de más de 500 compañeras y compañeros con décadas de servicio público a sus espaldas.

Por una salida digna de nuestros mayores

A la espera aún de la aprobación definitiva de un Estatuto del Bombero Forestal que, de una vez por todas, permita la aplicación de coeficientes reductores al personal que forma parte del dispositivo INFOCA, el Gobierno andaluz ha bloqueado también la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial al personal de AMAYA, generando así un grave problema añadido en el seno de una plantilla envejecida tras décadas de abandono y de no reposición de trabajadores y trabajadoras. Esta situación de bloqueo afecta gravemente las posibilidades de una salida laboral digna a centenares de personas mayores que llevan décadas de servicio público y que se han dejado la piel y la salud en la defensa de nuestros montes, de nuestro patrimonio natural y de las personas que habitan en el medio rural andaluz.

Concentración/Asamblea

Creemos fundamental que todas las trabajadoras y trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua se impliquen en este calendario de movilizaciones, pero también que participen activamente en la toma de decisiones sobre cuales deben ser las acciones que se lleven a cabo durante las próximas semanas. Por este motivo, la primera movilización convocada es una Concentración/Asamblea de trabajadoras y trabajadores, la cual será realizada el próximo martes día 10 de mayo a las 11:30 h en el Palacio de San Telmo (Sevilla). Esta Concentración/Asamblea pretende dar voz a la plantilla de AMAYA y favorecer la implicación y participación de todos en un momento crucial para el futuro de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

Un momento crucial

Efectivamente nos encontramos en un momento crucial para el futuro de AMAYA y de INFOCA. A escasas semanas de las elecciones andaluzas y con un escenario incierto para el próximo gobierno de la Junta de Andalucía, es fundamental alzar la voz para dejar claro que no sólo no vamos a permitir ni externalizaciones, ni privatizaciones en AMAYA, sino que no vamos a

renunciar a nuestras demandas básicas (recuperación de la antigüedad y estabilidad laboral). Es el momento de dejar claro que no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la labor y el servicio público que se realiza en AMAYA e INFOCA, ni tampoco en la defensa de unas condiciones laborales dignas en la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

Unidad sindical y unidad de acción

Dada la trascendencia del momento que vivimos hemos intentado, de todas las maneras posibles, coordinar estas movilizaciones con todas las secciones sindicales con representación en AMAYA, lo cual por desgracia no ha sido posible. No vamos a entrar a valorar la negativa de algunas secciones sindicales del ente público a coordinar, entre todas y todos, estas movilizaciones, que además se producen en un momento clave para el futuro de la Agencia. Creemos que era el momento de

demostrar unidad de acción y que compartimos objetivos claros como son la recuperación de la antigüedad, la estabilidad laboral, una salida digna para nuestros mayores o la defensa del servicio público que se realiza en AMAYA. Entendemos que la ruptura de la comunicación en el seno de los órganos de representación de los trabajadores es una mala noticia que además va

en contra de el sentir de la plantilla, que nos demanda unidad y un frente común en la lucha por unas mejores condiciones laborales.

No obstante, y pese a la imposibilidad de acordar y coordinar este calendario de movilizaciones, invitamos a participar en la Concentración/Asamblea prevista para el próximo día 10 de mayo a todas las trabajadoras y trabajadores de AMAYA, además de a todas las secciones sindicales con representación en el ente público, incluyendo a aquellas que hasta la fecha se han

negado incluso a sentarse a discutir y coordinar estas movilizaciones. Las puertas de la unidad sindical están abiertas de par en par y lo van a seguir estando.

Con la intención de sumar e implicar a diferentes colectivos hemos contactado también con diferentes asociaciones y movimientos de trabajadores del ente público, los cuales han coincidido en la necesidad de iniciar movilizaciones dirigidas a la mejora de la condiciones laborales en AMAYA, a la estabilidad real de toda la plantilla del ente público y a la defensa del

servicio público que realizamos. Esperamos contar con su apoyo, pero también con su voz el próximo martes día 10 en el Palacio de San Telmo.

POR LA RECUPERACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD, POR LA ESTABILIDAD REAL DE LA PLANTILLA, POR LA DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO QUE REALIZA LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA.

Os esperamos a todas y todos el próximo día 10 de mayo en el Palacio de San Telmo (Sevilla) a las 11:30 h.