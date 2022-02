COMUNICADO EN APOYO A LA COMPAÑERA MANUELA POR EL CONFLICTO CON LAS NIEVES.



El origen de este conflicto viene derivado de la concesión del servicio de limpieza a LAS NIEVES

en la residencia La MILAGROSA. Tras concluir la concesión la anterior empresa subcontratada, en

marzo del 2021, es cuando la actual se hace cargo de la limpieza de toda la residencia.

Con la llegada de LAS NIEVES comienzan los engaños en las subrogaciones de contratos,

despidos, reducción drásticas de horas trabajadas y de los derechos de las compañeras. Una práctica

habitual de empresas de limpieza a la que LAS NIEVES no es ajena.

Y coincidiendo con esta actitud tan propia de LAS NIEVES, comienza el acoso de la empresa

contra la delegada sindical del SAT, una trabajadora que lleva 20 años desempeñando sus servicios,

primero como limpiadora y posteriormente como responsable en esta empresa. El motivo del acoso

es la negativa de la compañera a hacer dejación de sus derechos y que, desde un principio, protestó,

no para que se le mantuviera como responsable, sino para exigir que se le tratara como al resto de

las compañeras. La respuesta de la empresa ha sido darle los trabajos que nadie desempeña, hacerle

trabajar en los peores sitios, asignarle tareas que desempeñan dos trabajadoras para que las haga ella

sola, y amenazarla con sanciones y despidos, manteniendo un acoso constante contra su persona por

parte a través de una encargada que obedece ciegamente las consignas que le dicta la empresa.

Como sabemos, esta situación que vive la compañera no es algo aislado sino que la violencia que

sufrimos las mujeres trabajadoras en nuestros puestos de trabajo es algo estructural contra lo que el

sindicalismo combativo y feminista debe luchar. En sectores claramente feminizados como el de la

limpieza, esta situación se acentúa y vemos cómo el trabajo de las compañeras es infravalorado,

convirtiéndolas en víctimas de unas insufribles condiciones laborales que atentan contra su salud y

contra su propia dignidad.

Es por todo ello que pedimos apoyo y difusión para el caso de la compañera y las acciones que se

están llevando a cabo contra las prácticas de la empresa LAS NIEVES y el trato que da a sus

trabajadoras.

Solo con la solidaridad de todas podremos hacer frente a los abusos en el sector de la limpieza

y en todos los lugares donde se vulneren los derechos de la clase trabajadora.

¿ QUIERES SUSCRIBIR EL COMUNICADO DE APOYO A MANUELA?

Dese el Área de Mujeres y el Sector de Limpieza del SAT de Granada, hemos redactado el siguiente manifiesto para que pueda ser suscribido por organizaciones sindicales, asociaciones, partidos políticos, etc en apoyo de la compañera manuela López.

Desde vuestra asociación ( haciendo constar el nombre de la misma y adjuntando el logotipo ), podéis suscribir el comunicado de apoyo.

Con todos los apoyos recibidos editaremos un cartel con el que vamos a empapelar los distintos centros de trabajo donde Las Nieves subcontrata sus servicos y con todas las adhesiones recibidas enviaremos el manifiesto, junto a una nota de prensa, para que la opinión pública granadina conozca el acoso y abuso permanente al que la empresa de limpieza Las Nieves somete a la compañera Manuela y al resto de trabajadoras. ( Podéis enviar las adhesiones a granadaterritorial@sindicatoandaluz.info )

También os invitamos a participar en las concentraciones que tenemos previstas para este mes y que se celebran los días 11, 18 y 25 de febrero alas 13′ 00 horas en la puerta de la empresa represora ( calle fñelix Rodríguez de la Fuente nº 11).

Aquí puedes descargar el manifiesto:

COMUNICADO EN APOYO A LA COMPAÑERA MANUELA POR EL CONFLICTO CON