NUEVA JORNADA DE HUELGA EN EL HOTEL LUNA DE GRANADA.

El sábado 7 de mayo se ha llevado a cabo una nueva jornada de huelga y otra concentración en la puerta del Gran Hotel Luna de Granada. Este nuevo paro de la plantilla de camareras de pisos del negocio hotelero, que ha contado con seguimiento del 90 %, se debe a la nula respuesta por parte de ATE Sistemas y Proyectos Singulares S.L. ( empresa subcontratista del servicio) y de SERCOTEL ( HOTELES GRANADA 2012) ante las reivindicaciones relativas a la readmisión de tres trabajadoras represaliadas con un despido disciplinario por haber sido elegidas delegadas (dos) y participante (una de ellas) en la sección sindical constituida por ellas para gestionar sus asuntos laborales y haber pedido a la empresa que aplique el Convenio Provincial de Hostelería, inaplicación que significa la pérdida de una media de 5.000 € al año para cada una de ellas.

Las camareras de pisos del Gran Hotel Luna de Granada cobran salarios de miseria y no tiene buenas condiciones laborales a causa de que la empresa externa que las contrata, ATE Sistemas y Proyectos Singulares S.L., les aplica un convenio de empresa y no cumple con lo que el Convenio Colectivo de Hostelería de Granada determina y que no es otra cosa que se apliquen condiciones salarios y derechos del sector hostelero.

Tras muchos años de callar y soportar unos abusos que significan que cada trabajadora cobra de promedio cerca de 5000€ menos al año en las 14 pagas que deben recibir, las camareras de pisos del Hotel Luna se han organizado, creando su propia sección sindical en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) para evitar el robo cotidiano que sufren y la falta de una representación real que luche por sus derechos

SEGUIMOS MUY UNIDAS Y RESUELTAS EN NUESTRAS OBJETIVOS.

POR LA READMISIÓN DE LAS COMPAÑERAS Y POR LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA HOSTELERÍA.

SAT Granada.

Secretaría de prensa e información.

(693854017)