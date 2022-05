EL CONFLICTO DE LAS TRABAJADORAS DE PISOS DEL GRAN HOTEL LUNA DE GRANADA EN FASE DE MEDIACIÓN.







Tras la huelga convocada y realizada el pasado domingo 1 de Mayo y que contó con un seguimiento del 90 % de las trabajadoras convocadas, las camareras de pisos del Hotel Luna de granada ( que están subcontratadas por la empresa ATE SERVICIOS Y PROYECTOS SINGULARES S.L. ) afrontan mañana jueves 5 de mayo un procedimiento de conciliación – mediación en el SERCLA ( Servicio Extrajudical de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) con el fin de acercar posturas entre la parte social y la empresa en aras de la resolución del Conflicto Colectivo que les ocupa.

El Sector de Hostelería y Turismo del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras SAT y el comité de huelga mantienen la convocatoria de huelga para los próximos sábados 7 y 14 de mayo con los siguientes objetivos:

Que la empresa aplique el salario y condiciones que se establece en el Convenio provincial de Hostelería de Granada.

Que se readmita a las compañeras represaliadas Maria Isabel Benítez García, Azhara Montero Méndez y Rosa María Moreno Heredia y se retiren los despidos disciplinarios.

Las camareras de pisos del Gran Hotel Luna de Granada ( SERCOTEL HOTEL GROUP) cobran salarios de miseria y no tienen buenas condiciones laborales a causa de que la empresa que los contrata, ATE Sistemas y Proyectos Singulares S.L., les aplica un convenio de empresa y no cumple con lo que el Convenio Colectivo de Hostelería de Granada determina y que no es otra cosa que se apliquen condiciones salarios y derechos del sector hostelero.

Tras muchos años de callar y soportar unos abusos que significan que cada trabajadora cobra de promedio cerca de 5000€ menos al año en las 14 pagas que deben recibir, las camareras de pisos del Hotel Luna se han organizado, creando su propia sección sindical para evitar el robo cotidiano que sufren.

Una vez organizadas y decidías a exigir sus salarios y sus derechos, han procedido a reclamar colectivamente a la empresa ATE Sistemas y Proyectos Singulares S.L. que cumpla con la legalidad, pero la respuesta patronal ha sido la represión, el despido y el querer amedrentar a las trabajadoras.

El pasado lunes 25, dos delegadas de la sección sindical y otra trabajadora, todas ellas componentes de l sección sindical del SAT, fueron despedidas junto con otra compañera, su “ delito” exigir lo que por ley les pertenece.







