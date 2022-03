No a la violencia informativa en Almería

18/03/2022 by REDACCIÓN SAT Miquel

Organizaciones políticas, sociales y sindicales almerienses, que llevamos muchos años interviniendo en la sociedad almeriense, venimos contemplando con preocupación, cómo el autodenominado periodista Víctor Hernández Bru, director del medio radiofónico esRadio*, manipula la información y sobre todo, sin ningún tipo de educación, ni ética, insulta, desprecia y veja a cualquier persona que no comparta su ideología de extrema derecha.

Hasta ahora no hemos querido contestar, porque sabemos, incluso por personas cercanas a él y porque es vox populi entre el periodismo almeriense, que es un ególatra que hace periodismo amarillo y que busca la polémica, el escándalo y la provocación como medio para promocionar y darse a conocer, dada su nula capacidad para hacer un periodismo medianamente digno y objetivo. Esta actitud de menosprecio, violencia verbal etc. no sólo la difunde en su radio sino que también la ejerce, junto con otros pocos de su calaña, en una de las tertulias en que participa de la televisión local Interalmería, medio del Ayuntamiento de Almería, que por cierto pagamos entre toda la vecindad almeriense, no sólo las personas de ideología ultra.

No haríamos mucho caso a este “periodista”, si no fuera porque en varias intervenciones recientes en dichos medios de comunicación, ha hecho un llamamiento a la patronal almeriense a atacar a sindicalistas y a trabajadores simplemente por pertenecer a un sindicato legal como es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, a saltarse la legislación vigente en cuanto a libertad sindical y lo que es más peligroso a ponerle nombre, apellidos y foto al portavoz provincial de dicho sindicato y a marcarlo en una diana para ser objeto de posibles agresiones, ya no sólo verbales, sino físicas. Comportamiento típico de dictaduras y de regímenes faltos de libertad, que es a lo que aspira este personaje. Cómo no podía ser de otra manera, respetamos la libertad de prensa y la defendemos, pero no nos podemos callar ante lo que puede calificarse como “terrorismo informativo”.

Por último, queremos dejar constancia, que nadie nos va amedrentar, que no vamos a permitir ninguna agresión de ningún tipo hacia ningún activista social o sindical en Almería y que si la intención de este personaje es callarnos y que no realicemos nuestro trabajo de defensa de las personas que sufren la explotación laboral, lo que ha conseguido es redoblar nuestro compromiso de unidad y de lucha sindical en defensa de la clase trabajadora almeriense, venga de donde venga, y sea del sector laboral que sea.

ALMERÍA 18 de marzo 2022

SINDICATO UNITARIO ANDALUCÍA – SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES – IZAR – PCPE – NACIÓN ANDALUZA – INTERBRIGADAS – ANTICAPITALISTAS ALMERÍA

– ASOCIACIÓN CULTURAL LA RESISTENCIA – Digital TomaLaNoticia