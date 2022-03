Este 8 de marzo, el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, se une en una sola voz con el resto de organizaciones y colectivos feministas y de clase en la convocatoria de una jornada combativa y reivindicativa.

En Andalucía, tierra diversa y heterogénea, la falta de soberanía y democracia se traduce en una situación de pobreza que tiene como primera víctima a la mujer. Naciones Unidas nos dice que un 60% de la población que pasan hambre de forma crónica en el mundo es mujer, mientras que en nuestra tierra contamos con una brecha salarial del 25% y con una tasa de paro femenina cerca del 30%, la protesta y reivindicación feminista se convierte en una necesidad imperiosa como vía para reivindicar que somos nosotras quienes mantienen un sistema que pocas veces nos visibiliza.



Andalucía, además, cuenta con diversas realidades que también deben ser reconocidas como agentes de cambio social: jornaleras, migrantes, campesinas, cuidadoras, estudiantes, desempleadas… todas estamos llamadas a secundar las movilizaciones que dejen claro que somos nosotras el primer sustento del que se nutre, asumiendo que sin esa mano femenina, invisibilizada, discriminada y precarizada, todo se paraliza. Junto a todo esto, tenemos que sumar que somos el 70% de los contratos a tiempo parcial, lo que también se ve reflejado en una nómina y retribución a la Seguridad Social, asumimos los empleos más precarios, peor valorados y, por consiguiente, peor pagados. Vivimos en un

mundo donde la discriminación y la segregación por cuestiones de género, sigue afectándonos y creando una dependencia económica a cuanto nos rodea.

La emancipación y soberanía de la mujer es difícil de conseguir mientras el mundo laboral no se rija también para nosotras, mientras que no se creen acciones y políticas laborales que no hagan de la mujer un sujeto dependiente y mientras que las políticas de conciliación nos sigan haciendo personas doblemente explotadas, que no solo cuentan con una jornada laboral que explota y maltrata, sino que también nos carga con las necesidad familiares y domésticas.



Del mismo modo, somos consumidoras, quienes procuran alimentos para nuestra familia, quienes cargan diariamente con los carritos de la compra y las bolsas del supermercado. Somos estudiantes, somos futuro, quienes promueven el conocimiento y se empapan de él para repartirlo por el mundo.

¿Qué pasaría si un día no fuésemos al trabajo? ¿Y si no cuidásemos ni nos acupasemos del ámbito doméstico? ¿Y si ninguna mujer consumiese, ni acudiera a su centro de estudios? En definitiva ¿Qué pasaría si la mitad del mundo parara? Las mujeres tenemos que luchar en defensa de nuestros intereses y desde una perspectiva de clase , para demostrar que si lo hacemos, el mundo para con nosotras. Visibilicémonos, uniéndonos y dejando constancia de que sin nosotras, falta la mitad

de una realidad, de una vida y de toda una historia.