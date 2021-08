El SAT en AMAYA-INFOCA ante las situaciones que padecemos.

por Juan Carlos Maldonado Sánchez

Portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) en INFOCA

Después de varios días dando vueltas a este asunto que nos está reuniendo, quisiera explicar un poco mi postura y la del sindicato que represento.

Quiero empezar por la percepción que tenemos muchos de esta Agencia, a la que aún en muchos sitios se les sigue llamando “EMPRESA” y digo esto porque esta Agencia que no respeta el convenio en muchos casos, sigue pareciendo lo que antiguamente era. Después de tantos años en este oficio, y haber pasado por diferentes “INVENTOS” desde la antigua A.M.A. e I.A.R.A. pasando después a GETISA, EGMASA y ahora AMAYA y viendo siempre las mismas caras en la Dirección y Gestión, nos parece un poco lamentable que se quiera defender este tipo de cosas.

Nosotros llevamos toda la vida en INFOCA, y sin menospreciar la labor que se hace en otros sectores, siempre nos hemos sentido maltratados por esa gestión (quiero recordar que hasta en las elecciones sindicales hay que hacer 2 listas, una de ellas de Peones de INFOCA). Sin ir más lejos, como ejemplo, podemos hablar del poco respeto al calendario laboral anual, la falta de una RPT, la ausencia del Concurso de Promoción y Traslado, la amortización de plazas, el no reconocimiento de Antigüedad, Trabajo a turnos y festivos (ahora nos quieren quitar hasta los festivos que vienen en el calendario), Guardias de 24 horas, tenemos nuestros teléfonos a disposición de la empresa, se utiliza la BRICA como nuevo cortijillo en el que ellos hacen y deshacen, ….

Constantemente estamos viendo cómo se está malgastando el DINERO PÚBLICO con nuevos inventos como es el ejemplo de los Técnicos Analistas de las que dudamos muchos de su utilidad, mientras tanto, nosotros tenemos que ir en un Koala como si fuésemos sardinas enlatadas con el pretexto de la falta de dinero, o en vehículos en los que 7 personas se las desean para entrar además de contar con pocas medidas de seguridad, y si hablamos de la Pandemia que estamos sufriendo tod@s, es cierto que el monte no se limpia con teletrabajo ni los incendios se apagan de igual manera, pero como es una emergencia, podemos ir tod@s, tan juntitos (algunas veces parece que nosotr@s no tenemos familia).

Bueno, son ya muchos años aguantando las cabronadas de esta gente (insisto en que son los mismos desde la creación de GETISA), hasta las narices de ver familias enteras en puestos de relevancia, hasta las narices de esa opacidad en esta empresa en la que hemos visto un aumento de sueldos significativo a la par de que se han adueñado de un Plus de Emergencias que, a nuestro entender, iba mayoritariamente para INFOCA.

Que quede claro que no estamos a favor de ninguna privatización. Al contrario, creemos que puede ser el momento de pelear por que se nos declare como Personal Laboral de pleno derecho. Al igual que se hace en otras administraciones (en Medio Ambiente se hizo con los Celadores Forestales), hay fórmulas para hacerlo, creo que por Concurso de Méritos, pero no nos cerramos a otras alternativas. Creemos que es un momento precioso para luchar por dignificar de una vez por todas nuestro trabajo y dejarnos de solicitar reuniones con Consejerías cuyo resultado suele ser casi siempre la de capear el temporal, y más en verano.

No quiero extenderme más, aunque podría, por no hacer muy pesada esta reflexión, pero si insistís en seguir esa defensa a ultranza de esta AMAyA, os comunico que este sindicato (SAT) desistirá de esa Unión Sindical a la que se apela cada vez que interesa a algunos sectores y no estaríamos muy conformes con utilizar, una vez más, las camisas amarillas del INFOCA para abanderar una lucha que desde nuestro punto de vista es errónea.

Si se cambia el planteamiento, estaremos, como siempre, a vuestra disposición, si lo creéis oportuno.

Un saludo

El Super Puma y el Tigretón.