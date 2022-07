Existe en Granada un hotel donde no existen los derechos laborales, las trabajadoras cobran salarios miserables y la representación sindical constituye una burla desmedida que es la que legitima y sobre la que se asienta el robo cotidiano que sufren la mayor parte de sus empleados.

El Grupo DeLuna.

El Gran Hotel Luna de Granada, propiedad de DELUNA GROUP; Hoteles Granada 2012 S.L. –grupo empresarial granadino con más de 100 años de historia y líder entre los especuladores inmobiliarios en la capital nazarí– obtiene sus principales ingresos y extiende sus tentáculos en el sector inmobiliario, con actividades en diferentes sectores como el arrendamiento, construcción, parking e inversiones financieras alternativas. DeLuna Hotels opera sus hoteles bajo la marca SERCOTEL, lo cual le permite integrarse en una las principales cadenas hoteleras internacionales con más de 130 hoteles en Europa y Latinoamérica.

La actividad empresarial de “los Luna” (Concepción del Carmen de Luna González, Óscar de Luna González y Ramiro de la Blanca Capilla ) se asientan en VOC desarrollos Urbanos y en otros conglomerados de carácter especulativo que, con el paso de los tiempos, les ha convertido en uno de los mayores tenedores de viviendas en Granada y su provincia.

Para rematar sus actividades, el conglomerado DeLuna dispone de la Fundación Vicente de Luna Morales, entidad que blanquea públicamente las actividades del grupo mediante donaciones destinadas a la enseñanza privada, actividades culturales e implicaciones en el mundo empresarial del deporte.

DeLuna, SERCOTEL, ATE y…¡la UGT!

El Hotel Luna de Granada es un buen ejemplo de los abusos que cotidianamente se producen en muchas empresas del Estado Español. Uno de ellos fue despedir en el año 2012 a los trabajadores con mayor antigüedad mediante un ERE, con la excusa de pérdidas ficticias, para sustituirlos por trabajadores más baratos. Una estratagema que en este caso falló, porque no pudieron demostrar las pérdidas, pero que con las últimas reformas laborales ya no es problema: cualquier empresa puede deshacerse de sus trabajadores para sustituirlos por mano de obra más dócil y barata. Pero esto es sólo un botón de muestra. Durante muchos años, la empresa ha falsificado las actas de elecciones sindicales que nunca se realizaron. Cuando por fin se convocaron elecciones en la empresa, estas resultaron ser un fiasco que ha contado con la imprescindible participación de un personaje siniestro como es Miguel Ángel Prieto, responsable del sector de Hostelería en Granada de la UGT (Unión General de Trabajadores), el cuál ostenta un poco envidiable currículum en cuanto a la firma descuelgues de convenios, firma de descuelgues salariales, convenios de empresa y traiciones innúmeras a la clase trabajadora. En virtud de estas supuestas elecciones efectuadas en ATE Sistemas y Proyectos Singulares S.L.– empresa a través de la cual DeLuna Group y SERCOTEL externaliza la contratación de, entre otras, las camareras de pisos- las gobernantas, encargados y algún tonto útil, resultaron elegidos como representantes legales de los trabajadores en ATE. En esas elecciones votaron trabajadores de empresas de transporte y paquetería y otros más, ajenos absolutamente al Hotel Luna de Granada, lo que no fue óbice para que el “flamante” comité de empresa salido de esos corruptos comicios el 8 de septiembre del 2021 deparara una representación de cinco miembros de la UGT que aceptaron, firmaron y rubricaron un convenio de empresa para ATE Sistemas y Proyectos Singulares que condena a la indefensión y al cobro de salarios equiparables con el S.M.I. (salario mínimo interprofesional) a las trabajadoras/es afectos al mentado acuerdo laboral que rebaja en más de un 50% los derechos recogidos en el Convenio Provincial de la Hostelería de Granada y que supone, de media, que una camarera de pisos cobre unos 5.000 € menos al año que lo que determina el convenio sectorial.

Las Camareras de Pisos.

Cansadas de sufrir las nefastas condiciones laborales impuestas desde SERCOTEL y DeLuna Group a través de ATE Sistemas y Proyectos, un grupo de 23 camareras de pisos del Hotel Luna se organizan, crean una sección sindical con el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT), eligen sus propias representantes de sección y dirigen un escrito a ATE exigiendo la aplicación del convenio de Hostelería de Granada. El escrito, fechado el 20 de abril del 2022, fue contestada por ATE, a instancia de DeLuna Group y SERCOTEL, con el fulminante despido de tres trabajadoras ( dos de ellas delegadas de la sección sindical del SAT) el lunes 25 de abril, despidos que, posteriormente, se fueron ampliando hasta alcanzar un total de seis licenciamientos ilegales de otras tantas camareras de pisos que aspiraban a que se les aplicaran unas mejoras condiciones laborales y se respetaran sus derechos.

La lucha sindical que no cesa.

Desde que se produjeran los primeros tres despidos, las camareras de pisos del Hotel Luna de Granada han secundado mayoritariamente tres jornadas de huelga y han protagonizado una decena de concentraciones ante la puerta de la empresa hotelera. La próxima de las jornadas reivindicativas y de lucha está fechada en el viernes 8 de julio, día en que las trabajadoras represaliadas se manifestarán junto a su sindicato desde el Triunfo hasta la puerta del Hotel.

Independientemente de las jornadas de lucha que protagonizan las camareras de pisos, su sindicato ha interpuesto numerosas denuncias contra la empresa (incluidas las de despido, obviamente) que se encuentran en espera de resolución.

Desde el Sector Nacional de Hostelería del SAT se ha extendido la campaña al resto de hoteles que operan en Andalucía bajo la marca SERCOTEL, en los cuales ya se están realizando actos de protesta por parte de las distintas Uniones Territoriales del SAT.

Ante el robo continuado, la ingeniería contractual y la colaboración cómplice de sindicatos como la UGT, solo nos queda resistir, presionar y extender nuestra protesta y denuncia para que nuestras compañeras obtengan los beneficios que les concede la ley y, más aún, el pleno reconocimiento de sus derechos como mujeres trabajadoras.

¡NO NOS MOVERÁN!

SAT Granada

Sector de Hostelería y Turismo