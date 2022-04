FELICITAMOS A TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES QUE SE MOVILIZARON EL PASADO DÍA 30 DE MARZO

Porque juntos volvimos a decirles NO a la privatización de los servicios, pero además, a la movilización que mantenemos en defensa del empleo público, se suman toda una batería de reivindicaciones que buscan dar solución a las diferentes problemáticas que se desprenden de las políticas practicadas por gerencia como la no resolución del concurso de méritos, la falta de transparencia en el tratamiento de las bolsas de interinos, comisiones de servicio eternas, teletrabajo a la carta, o la no implantación de la carrera horizontal.

Una situación, que por fortuna y a nuestro parecer empezó a coger un cariz diferente ayer 31 de Marzo. Gerencia se sentó con el pleno de la junta para iniciar el dialogo que entendemos nos debe llevar a desenquistar el conflicto, un dialogo que debe buscar salidas a los diferentes «items» que mantienen a la parte social en la movilización. Desde el SAT día a día recogemos el descontento de una plantilla a veces sumida en el hartazgo, y es por ello que seguiremos insistiendo hasta que se busquen salidas dignas a las reclamaciones planteadas desde la Junta de personal.

Hemos de decir también, que para nosotros las movilizaciones han sido fundamentales para que se dé el cambio de talante que atisbamos ayer por parte de gerencia, una gerencia que tuvo otro tono, qué explicó los pormenores de las problemáticas con las que lidian y una gerencia que por primera vez parece dispuesta a hablar para buscar salidas, podéis leer el correo de la Junta de Personal donde se detallan estas cuestiones.

De cualquier manera, esto no supone ningún avance en las lides que nos mueven, pero desde luego podría ser un buen inicio que nos lleve a soluciones satisfactorias.

Sois el motor que nos mueve y el viento que nos empuja

