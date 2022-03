¡ STOP ACOSO LABORAL!

CONCENTRACIÓN EN LAS NIEVES VIERNES 1 DE ABRIL A LAS 13′ 00 HORAS.

El acoso laboral de la empresa LAS NIEVES contra nuestra compañera, delegada sindical del SAT en la Residencia La Milagrosa,no cesa y ahora se extiende a otras trabajadoras del centro Reina Sofía.

El pasado viernes 18 se presentó una nueva denuncia por acoso y la empresa, lejos de hacer nada, prosigue reprimiendo y acosando a cualquiera que exija sus derechos.

Nuevas denuncias de trabajadoras de acoso y constante ataque contra ellas por el mero hecho de no aceptar el ser explotadas, discriminadas y tratadas con desprecio al estar afiliadas a un sindicato que no es del agrado de la empresa.

La encargada de la empresa LAS NIVES, Begoña Vazquez, es el brazo ejecutor de esta política de acoso y discriminación patronal.

¡ Y NO LO VAMOS A TOLERAR!

EL ACOSO LABORAL NO ES NINGUNA BROMA.