LO ADVERTIMOS Y TRISTEMENTE ACERTAMOS

A través de los sindicatos presentes en la mesa de negociación, nos llega la noticia de la decisión por parte del equipo de gobierno de no llamar a nadie más para sustituir en la categoría de limpieza, se cubrirán las necesidades con personal de empresas privadas, pero, no nos engañemos, esto es solo el principio, luego vendrá conserjería (realmente ya se viene haciendo desde hace tiempo), mantenimiento, deportes, jardines…todos los servicios del anterior grupo IV, actual sector E4 tras el proceso de funcionarización. Evidentemente, el actual modelo de financiación neoliberal y presupuestario de la Junta de Andalucía tienen mucho que ver en esto.

El equipo de gobierno ha matizado que el proceso privatizador tendrá como máxima el ya famoso “Los que están se quedan”… ¿Se quedan los que se presenten a un proceso selectivo de libre concurrencia de resultado incierto y saquen una de las insuficientes plazas ofertadas, o se quedan de verdad todas y todos los trabajadores que han prestado servicio lealmente durante años? ¿Juegos del hambre para los interinos o reconocimiento a los méritos y capacidad sobradamente demostrados?…ya veremos.

Confiamos y sabemos que nuestros compañeros y compañeras de las diferentes fuerzas sindicales y de los órganos de representación van a estar a la altura y desde el SAT les decimos a ellos y a los trabajadores y trabajadoras de la UGR que cuenten con nosotros, también esperamos que el equipo de gobierno recapacite, porque la universidad es de todas y de todos, y lo que se haga con ella repercutirá en nuestro futuro, en nuestras familias y en nuestra sociedad. No hablamos de cualquier cosa, hablamos del pan.

POR UNA UGR 100% PÚBLICA

Si alguien da una vuelta por los diferentes servicios de nuestra institución PÚBLICA se dará cuenta al hablar con las empleadas y empleados PÚBLICOS de la UGR de que algo no va bien, verá más inquietud, más miedo, sobre todo entre las y los que son interinos….¿es el principio de la privatización de los servicios?, si así fuera, los que venimos avisando hace ya demasiado tiempo de esta posibilidad, sabemos que esto es cuestión de un proceso orquestado previamente, lento e implantado a lo largo de años, pero altamente imparable si no es con la movilización de las y los trabajadores y una fuerte unión con las ideas claras por parte de los y las representantes sindicales,

Lo que si que está comprobado y es por ello que celebramos el paso en bloque dado por la junta de personal, son unas políticas de gerencia equivocadas y erráticas, que están logrando adelgazar el personal propio en los diferentes servicios y por ende minando la calidad de estos, el hecho comprobable de que se están cubriendo puestos estructurales por empresas privadas con trabajadores que (no olvidemos) perciben inferiores salarios y tienen menos derechos, es algo que no podemos permitir, también es cierto que muchas de las necesidades en los diferentes servicios no se cubren con la deseada celeridad o directamente no se cubren, por otro lado la gerencia no informa debidamente de nombramientos, comisiones de servicio o ceses, haciendo muy difícil estar al tanto de los movimientos que se dan en cuestión de personal y creando un lógico malestar en todos los empleados públicos de la UGR y además alguna queja o comentario de “tratos de favor” o “enchufismo”.

Esperamos sinceramente que gerencia entienda que no está la dirección correcta y que las políticas de “Levanto el teléfono y tengo un trabajador de la privada aquí en 20 min” es un claro atentado a lo público, a nuestros puestos de trabajo, y algo que no vamos a permitir.

Tal y como expresa el comunicado de la Junta de Personal si el 18 de octubre no se han adoptado medidas para revertir esta situación, iniciaremos las necesarias movilizaciones, contando con vuestro apoyo, para hacerles ver que a las trabajadoras y los trabajadores no se les puede seguir mintiendo.

UNIDAS Y UNIDOS SOMOS IMPARABLES

SECCIONES SINDICALES SAT-UGR

P.A.S FUNCIONARIO – P.A.S LABORAL – P.D.I

