por iaioflauta

Disfrutar de una pensión de jubilación digna permite vivir adecuadamente en el tramo final de la vida, pero los poderes públicos lo están convirtiendo en un problema.

Los sistemas de pensiones no son iguales en todos los países.

En muchos países no existen pensiones de jubilación. En EEUU existen solo pensiones privadas. En otros países conviven sistemas de privados de pensiones. En España, la Constitución de 1978 estableció que el Estado proveería a los trabajadores y trabajadoras una pensión de jubilación digna.

¿Qué es una pensión de jubilación?

Una pensión es una remuneración o pago recibido al cesar la actividad laboral por jubilación o incapacidad laboral, así como por viudedad, orfandad o discapacidad.

¿Quién proporciona nuestra pensión de jubilación?

La pensión es proporcionada por los sistemas públicos de Seguridad Social de cada nación (los trabajadores en activo cotizan para pagar a los inactivos) o por los ahorros de los trabajadores (gestionados por entidades privadas como bancos o aseguradoras financieras).

¿Qué tipos de pensiones existen?

Las pensiones pueden ser de dos tipos: publicas o privadas.

Las pensiones privadas reciben el nombre de sistemas de capitalización

Las pensiones públicas reciben el nombre de sistemas de reparto.

Pensiones privadas o sistemas de capitalización.

El “sistema de capitalización” defiende que cada trabajador deposite sus cotizaciones mensuales o anuales en entidades financieras privadas.

Estas empresas privadas de distinto tipo (bancos privados, aseguradoras, …), todas con ánimo de lucro, tratarán siempre de que los ahorros aumenten progresivamente depositándolos en fondos de inversión.

Este sistema privado de pensiones supone que eres capaz de dejar tus ahorros en manos del mayor sistema de especulación internacional: el sistema de compra y venta de activos financieros.

Si tienes un empleo estable durante toda tu vida laboral, no caes enfermo, no adquieres discapacidad laboral, no te despiden jamás, no hay crisis económicas recurrentes, el mercado financiero siempre está al alza, entonces, cuando pasen los años, al jubilarte, los ahorros se habrán capitalizado de tal forma que se te garantizará un sueldo mensual que proporcionará una vida digna superior a la vida con una pensión pública.

Pensiones privadas del sistema de capitalización

¿Son fiables los planes de pensiones privados?

Puedes ampliar la información acudiendo al análisis de la rentabilidad de estos fondos de inversión del diario El Confidencial:

Ocho de cada diez fondos de pensiones no pudieron cubrir el coste de la vida en España, ya que, de los 335 planes de capitalización individual comercializados en los últimos 15 años, 278 han generado pérdidas de poder adquisitivo, incapaces de alcanzar la subida de la inflación del 37,6% durante esos 15 años.

Pensiones públicas o sistemas de reparto

El “sistema de reparto” se basa en el principio de solidaridad intergeneracional.

Los trabajadores actuales cotizan a la seguridad social para mantener el sistema público de pensiones de las personas jubiladas (por edad, enfermedad, discapacidad, invalidez, …).

El Estado, como entidad sin ánimo de lucro personal, deposita las cotizaciones y las va repartiendo entre los jubilados tratando de que los ahorros aumenten progresivamente proporcionando una vida digna con una pensión pública.

Pensiones públicas del sistema de reparto

¿Son fiables los planes de pensiones públicos?

La crisis económica (crisis financiera, déficit público, aumento del desempleo, reducción de cotizaciones) ha golpeado todos los pilares del Estado de Bienestar que han sufrido recortes graves en la calidad de sus prestaciones:

-recortes en Sanidad Pública

-recortes en Educación Púbica

-recortes en las pensiones publicas.

Las pensiones han sido recortadas:

-Se ha aumentado la edad de jubilación a 67 años.

-Se ha inventado un «factor de sostenibilidad» que relaciona la cuantía de la pensión con la esperanza de vida.

-Se ha inventado un «índice de revalorización de las Pensiones» para que las pensiones no suban por encima del IPC.