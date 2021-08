En marzo de 2021 se ha creado el sector de la Limpieza de Edificios y Locales No Sanitarios en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) para informar sobre los derechos que ya se nos reconocen legalmente, pelear para que se respeten y también para luchar por que se incorporen mejoras en nuestras condiciones laborales en los sucesivos convenios.

¡Basta Ya de Abusos!

Queremos terminar con los contratos precarios , en los que NO se cotizan todas las horas de trabajo que realmente se nos exigen, y que, por lo tanto, se nos pagan de cualquier manera (cuando se pagan ). ¿Qué pasa si tengo un accidente en esas horas no cubiertas? ¡NO TIENEN DERECHO A PRESIONARNOS PARA ACCEDER A ESTO!

Vamos a informar y dar herramientas a todas/os los/as compañeros/as para disfrutar de los derechos que ya tenemos reconocidos en las licencias y permisos por enfermedad o fallecimiento de familiares , hablando directamente con las empresas cuando sea necesario; así como en los deberes inexcusables que se nos otorgan, ya que tenemos el mismo derecho que cualquier trabajador a ir al médico sin miedo a represalias por parte de nuestras empresas . ¡QUE NO SE COMAN MÁS DÍAS NUESTROS!

Exigimos el pago de nuestro trabajo puntualmente , antes del día 5 de cada mes. ¡YO TRABAJO PUNTUALMENTE TODOS LOS DÍAS, PAGA TÚ IGUAL!

No vamos a permitir más negligencias en las concesiones de los centros de trabajos que dejan al descubierto a nuestros/as compañeros/as durante incluso meses en los que nadie cotiza por ellos, ni les paga su trabajo, a pesar de tener la condición de indefinidos. ¡EL RESPONSABLE DE LA MALA GESTION QUE LA PAGUE, NO EL/LA TRABAJADOR/A!

Reivindicaremos, de la manera que sea precisa, la dotación del material necesario para el correcto desarrollo de nuestro trabajo, entre los que se incluyen, además de los productos de limpieza y desinfección correspondientes, los Equipos de Protección adecuados a la situación que vivimos con la actual pandemia por la Covid-19: mascarillas ffp2, guantes desechables, batas, …. ¡NO VAMOS A PERMITIR QUE JUEGUEN CON NUESTRA SALUD Y LA DE NUESTRAS FAMILIAS!

¡YA ESTÁ BIEN! Somos profesionales de nuestro sector y, como tal, pedimos que se nos reconozca mediante un trato digno, dejando de tratarnos como trabajadores de tercera clase.

En este sector nos vemos sometidos a una doble presión, ya que somos nosotros/as quienes tratamos directamente día a día con el cliente, haciéndonos llegar las quejas de actuaciones que sobrepasan nuestras funciones, pero nos perjudican. Por otro lado, las empresas tienen un trato puntual, tanto con sus clientes como con nosotros/as, y no llegan a conocer la realidad del entorno laboral. ¡NO SOMOS MEDIADORES!!

Gracias a vuestras aportaciones, quejas y sugerencias queremos formar una gran familia en la que, con la magnifica labor de nuestros ASESORES JURÍDICOS, no permitamos que nos sigan tomando el pelo. ¡NO MÁS ABUSOS! No podemos permitir ni una situación abusiva más, vamos a actuar entre todos y hacer ver, tanto a las empresas como a los otros sindicatos (afines a ellas) que no vamos a consentir que nos sigan machacando.

INFORMAR, PELEAR, MEJORAR-1

( Pincha arriba para descargar el folleto informativo).

SAT Granada.

Sector de Limpieza