MANIFIESTO MOVILIZACIONES ANDALUZAS 25 MARZO 2023COORDINADORA ANDALUZA DE MAREAS BLANCAS (CAMB)

La Atención Primaria agoniza. Tras un largo periodo de enfermedad iniciado hace décadas y causado

por la falta de prioridad política, de prestigio social y de financiamiento da sus últimos estertores.

La que en su día se llamó “puerta de entrada del Sistema Sanitario” ha dejado de estar accesible: si

hace solo unos años era habitual conseguir cita para ser atendido en tu centro en el mismo día, hoy no

es posible hasta semanas después de solicitarlo

La Atención Primaria de Salud debe ser el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público. En condiciones normales (estas no lo son), atiende y resuelve más del 90% de los trastornos que padecemos. Nuestra Médica y nuestra Enfermera de Familia, nos acompañan desde “la cuna” hasta la “tumba” y dicha continuidad a lo largo de nuestra vida es la que permite que nuestra salud se mantenga y mejore. ¿Qué opinaría de un fármaco que reduce la mortalidad en un 30% Seguro que pensaría que es un gran tratamiento y llenaría los telediarios y las páginas de los periódicos. Pues exactamente eso consigue la Atención Primaria cuando sus profesionales se mantienen en el mismo lugar atendiendo a los pacientes.

La mortalidad se reduce un 30% en las personas que mantienen el mismo médico durante más de 15

años. Gracias a esa continuidad conocen a nuestra familia, los factores que determinan su enfermedad,

identifican los problemas de salud en el barrio, trabajan en acciones comunitarias para mejorar la salud, visitan de forma programada a nuestros mayores y a nuestros dependientes Por eso es un despropósito que el SAS siga ofreciendo contratos precarios, de semanas e incluso días en lugar de contratos estables indefinidos. Los profesionales sanitarios andaluces emigran a otros países huyendo de la precariedad laboral, por lo que no es admisible que se siga argumentando como un mantra la excusa de que “no hay médicos…”. Lo que falta es un trato digno a los profesionales.

Dentro de los hospitales, el tiempo de espera para conocer un diagnóstico es un sufrimiento

insoportable. No podemos normalizar las esperas sanitarias. La solución no es derivar a las clínicas

privadas sino aumentar los recursos de la pública con turnos de atención de mañana y tarde.

La atención de las Emergencias Extrahospitalarias (que pertenecen también a la Atención Primaria) es

un caos organizativo. Ya es habitual que la ambulancia que llega a tu casa no incluya médicos. La

atención en zonas rurales tiene que ser equivalente a la de las ciudades, si no se quiere fomentar la

inequidad y desigualdad entre territorios, en los que viven personas que deberían tener los mismos

derechos y los mismos servicios.

Se argumenta que los Presupuestos Sanitarios del 2023 son mayores que los años anteriores, pero ese

presunto incremento no significa mejora alguna en la atención sanitaria de los andaluces, y de forma

especial en la Atención primaria.

Es imprescindible aumentar las plantillas estructurales del Servicio Andaluz de Salud. No más contratos basuras.

La movilización social, si es masiva, puede detener el proceso destructivo de la Sanidad Pública que

tienen previsto. Por eso, las Mareas Blancas llamamos a la población, a las asociaciones sociales que

apoyan la defensa de la Sanidad Pública y a los profesionales sanitarios a expresar rotundamente su

repulsa de la política de recortes, deterioro y privatización del Gobierno actual.

Sólo unidos podemos parar esto.

El 25 de marzo salimos a las calles con una consigna:

LA SANIDAD PÚBLICA ESTÁ EN TUS MANOS