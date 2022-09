ACERCA DE LA CONFERENCIA DE MACARENA OLONA EN LA UGR

Este fin de semana se ha hecho público que el próximo jueves 15 de septiembre, la que fuera candidata de VOX a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, dará una conferencia en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de esta Universidad.

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) queremos mostrar nuestro más rotundo rechazo a que dicha conferencia se celebre en las instalaciones de la Universidad e instamos al Decano de la Facultad de Derecho, José Luis Pérez-Serrabona, y a la rectora de la UGR, Pilar Aranda, a que no permitan que esta institución se convierta en altavoz de la extrema derecha cediéndole espacios a sus portavoces.

En los últimos años la libertad de expresión dentro de la UGR se ha visto cada vez más mermada, impidiendo charlas de las organizaciones y asociaciones de la izquierda social y política de Granada e incluso la pegada de carteles en las facultades. Sin embargo, mientras que no tiembla el pulso al denegarle espacios a la izquierda granadina, no hay asomo de vergüenza al cedérselos a la extrema derecha.

En la UGR no hay cabida para arengas misóginas, racistas, homófobas o tránsfobas como las de Macarena Olona y VOX. No se puede alegar libertad de expresión para defender dichas proclamas, que no son opiniones debatibles si no discursos de odio, excluyentes y atentados contra los derechos humanos. Y la UGR debe ser un espacio que fomente el pensamiento crítico y el respeto a la diversidad, una Universidad Pública de todas y para todas, y en ningún caso puede erigirse como altavoz de la extrema derecha.

Por todo ello, instamos al Decano de la Facultad de Derecho y a la Rectora de la UGR a cancelar el acto de la extrema derecha en la Universidad y apoyamos la concentración convocada el jueves 15 a las 19h a las puertas de la Facultad de Derecho. Animamos a toda la comunidad universitaria a asistir y a manifestar nuestro rechazo a la cabida de la extrema derecha en la Universidad.