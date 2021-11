COMUNICADO DEL FRENTE SINDICAL FEMINISTA

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, el Frente Sindical Feminista, formado por los sindicatos CGT, CNT, SAT, USTEA y USE, celebrará una mesa redonda el día 21 de este mes. El acto tendrá lugar en el Parque 28 de febrero, a las 11.00 de la mañana, y cuenta con la colaboración de la asociación de vecinas “Nueva Cartuja Granada”. En el evento se expondrán las diferentes violencias machistas que sufren las mujeres en sus puestos de trabajo y contará con las protagonistas de distintos conflictos laborales.

El Frente Feminista Sindical quiere así concienciar sobre la importancia que tiene para las mujeres pertenecer a un sindicato desde el que poder defenderse ya que, como recuerdan en su comunicado, “los sectores más feminizados son los que salen siempre, y especialmente en momentos de crisis, peor parados. Como es el caso de nuestras compañeras camareras de piso, a las que la empresa INNERIA- Hoteles Maciá no les está aplicando siquiera el convenio que les pertenece, el de hostelería. Todo esto por no hablar del acoso, del abuso de poder, de la brecha salarial, de los techos de cristal, de los suelos pegajosos, de las dobles o hasta triples jornadas, de la falta de conciliación, de la penalización en las pensiones por los trabajos no remunerados que desempeñamos las mujeres, y un largo etcétera que no acaba nunca y que es totalmente insostenible”. Tras la mesa redonda y posterior debate, tendrán lugar unos poemas musicados en recuerdo de las víctimas de las violencias machistas.

Además, el mismo 25 de noviembre, el Frente Sindical Feminista, se unirá a la manifestación convocada por las calles del centro de Granada para reivindicar, juntas con los diferentes colectivos feministas de la ciudad, el fin de todas las violencias machistas.

Asimismo los tres sindicatos USE USTEA y SAT convocan una concentración en los Juzgados de plaza nueva el 25 de noviembre a las 12’ 00 horas.

Dado en Granada el 18 de noviembre del 2021

FRENTE SINDICAL FEMINISTA