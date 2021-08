(Extraída del Blog de Entrevistas “Bloque del Este”, de Óscar Díaz).

1. ¿Cómo se vive desde los hospitales andaluces la pandemia del COVID19?

Pues en los hospitales andaluces se está sufriendo con esta pandemia como los los recortes de sanidad de los 30 años de gobiernos socialistas y continuados por el trifachito están constando cientos de muertos, porque la sanidad andaluza y sus trabajadores se han visto desbordados por una crisis que venía de antes de la pandemia, recordemos las listas de espera para operaciones y pruebas de especialistas, esto esta suponiendo que miles de enfermos andaluces a día de hoy no puedan ser atendidos de sus enfermedades.

Supone también una carga de trabajo para los sanitarios inasumible y solo estamos al inicio de las consecuencias, el colapso de la atención primaria está haciendo que muchos enfermos no puedan tener una cita a tiempo y eso se va traducir en que muchas personas sean tratadas tarde de sus enfermedades que en el caso de que sean graves va traer muertes que serian evitables con un sistema sanitario fuerte.

2. ¿Han dejado limitaciones o retraso en la calidad de sanidad la gestión del PSOE y VOX?

Los retrasos venían antes de la pandemia y antes de la llegada del PP y Ciudadanos a la Junta por la gestione nefasta del PSOE y la llegada del trifachito solo ha supuesto seguir profundizando en las políticas neoliberales porque en aplicar políticas neoliberales en la sanidad no hay diferencias entre PSOE y PP, porque los dos apuestan por la privatización de la sanidad, un ejemplo de ello es el mantenimiento de la Ley 15/97, que permite que un centro público sea gestionado por empresas privadas y que no ha sido derogada por el “gobierno progresista”.

3. ¿Qué son los terratenientes de Andalucía?

Pues resumiendo socialmente muchos son de la nobleza española como la duquesa de alba, el duque del infantado, cuyas riquezas vienen de que sus familias han participado de los saqueos de los pueblos durante su historia, beneficiados del franquisGrandes propietarios de tierra que gracias a un modelo agrícola que les ha beneficiado( por ejemplo con las ayudas de la política agrágria común que da el dinero según la extensión de tierra que tengas, a mayor extensión más dinero da) cada vez tienen más tierra, de hecho la propiedad de la tierra en Andalucía está en manos de un 2% de propietarios, el mismo porcentaje que cuando el franquismo, son parte de la oligarquía española.

4. ¿Por qué una explotación tan severa contra los trabajadores inmigrantes?

Primeramente porque el sistema legal y de producción en España está organizado para poder explotarlos, desde una ley de extranjería que dificulta que tengan papeles y con lo cual poder tener un poco de estabilidad y seguridad jurídica, a unas fuerzas de seguridad que hacen la vista gorda (cuando no se ponen de lado de la patronal) en la mayoría de casos en la mano de obra esclava que es publica y notoria en zonas como Huelva y Almería, sumado a las instituciones políticas ayuntamientos, junta de Andalucía, ministerio de trabajo, de interior, que llevan años amparando dicha explotación, y la colaboración de los sindicatos mayoritarios y de organizaciones de agricultores como la COAG o ASAJA. Digamos que todos de una forma u otra viven de explotarlos y además a nivel político no pueden votar la mayoría por el tema de los papeles con lo cual el sistema de apartheid montado facilita esta explotación.

5. ¿Qué denuncia el SAT en los campos de Almeria?

Denunciamos que no se cumple el convenio del campo, que se persigue sindicalmente y se despide a nuestros delegados sindicales o a quien pide sus derechos en algunos casos que hemos documentado y grabado incluso los empresarios amenazan o agreden a los trabajadores que piden sus derechos.

Denunciamos las infraviviendas en las que hacen vivir a los trabajadores migrantes, denunciamos además la ley de extranjería que es una ley racista que dificulta que los trabajadores migrantes consigan papeles con lo cual se encuentran en una situación de desamparo y es más fácil que sean explotados.

6. ¿Por que el SAT se identifica con el andalucismo?

El SAT se identifica con el andalucismo porque consideramos Andalucía es una nación que necesita ser descolonizada. Hemos de ser conscientes de que es preciso quebrar la dependencia económica y política actual que da a Andalucía un destino marcado, un corsé por el que se la condena a tal dependencia, ya que es ello lo que le conviene al norte: que Andalucía juegue un papel de reserva de mano de obra y suministradora de materias primas. Se ha demostrado con los diferentes gobiernos estatales incluso con este ultimo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que Andalucía siendo el pueblo del Estado con más población y con más problemas sociales no cuenta a la hora de las inversiones, no hay industria y la poca que hay como Airbus Puerto Real la quieren cerrar mientras amplían la fábrica de Getafe, no hay infraestructuras como por ejemplo los ferrocarriles, un ejemplo es el corredor mediterráneo, no se respeta nuestra cultura y tenemos numerosos ejemplos de cómo se intenta ridiculizar el andaluz, por todo ello creemos que el andalucismo es la herramienta para empoderarnos como pueblo.

Por eso defendemos un nacionalismo de clase que defienda los intereses de la clase trabajadora andaluza y que construya un poder andaluz que consiga la soberanía para Andalucía para poder construir un modelo de sociedad diferente al que estamos sufriendo, un modelo basado en la soberanía alimentaria, energética, económica, política.

7. ¿Qué es la Ley de Ciencia a la que se opone el SAT?

El gobierno propone reformar la Ley de Ciencia para eliminar el contrato de acceso especial para postdocs (art. 22) e incluir un modelo nuevo de contratación (acceso de incorporación) con la excusa de promover la estabilidad del personal investigador postdoctoral. Creemos que su objetivo acaba perjudicando mucho más al personal investigador postdoctoral por las siguientes razones:

1) El modelo de contratación nuevo no se puede aplicar a distintas figuras postdoctorales (como las Juan de la Cierva o las Ramón y Cajal), sino que crea una figura propia aunque no se diga explícitamente. Por lo tanto, esas figuras postdoc que ya existen (como los Juan de la Cierva) no podrán beneficiarse de las ventajas del modelo de contratación del artículo 22, como el derecho a equiparación salarial con aquellos/as postdocs que ganen más (como está dispuesto en el artículo 22.1.d actualmente).

2) La figura del nuevo contrato de acceso viene a sustituir a la figura de Científico Titular (CT) en OPIS. La figura de CT es una figura funcionarial, dentro de convenio, con derechos consolidados como el de percibir complementos salariales (sexenios, quinquenios, trienios, etc.), con salarios sin pérdida de poder adquisitivo, etc. La figura de incorporación que se propone sería laboral fija, no funcionarial, fuera de convenio y no se especifica que el contrato sea indefinido (de hecho, hay una evaluación 4 años después del inicio del contrato donde se corre el riesgo de que te echen si no se aprueba la evaluación). Por supuesto, hay que olvidarse de cobrar complementos salariales. Creemos que esta figura nueva que sustituye a CT es una figura más vulnerable y con menos derechos consolidados que la figura de CT.

3) Desde el SAT proponemos que la solución pasa por la estabilización real (esto es, indefinida) del personal investigador postdoctoral a través de figuras estables con derechos consolidables y dentro del convenio. Estas figuras ya existen tanto en OPIs (Científico Titular) como en Universidades (Profesor Contratado Doctor o Profesor Titular) y creemos que no tiene sentido inventarse figuras nuevas ni experimentar con la estabilidad del personal postdoctoral.

8. ¿Por que el SAT esta mojado en cuestiones políticas más allá del sindicalismo?

El SAT y antes el SOC siempre ha tenido una visión sociopolítica y entendemos que los sindicatos de clase deben de tenerla para no caer en el sindicalismo corporativo, además de las cuestiones laborales entendemos que hay otros derechos políticos que hay que defender como el derecho a decidir de los pueblos, la libertad de los presos políticos, o la solidaridad con otros países revolucionarios como Cuba o Venezuela, nuestro nacionalismo de clase hace que tengamos un proyecto para nuestro pueblo pero también ser internacionalistas y apoyar las luchas de otros pueblos del mundo.

9. ¿No hay miedo de que el SAT se pueda burocratizar como les pasa a otros sindicatos?

Bueno, el peligro de burocratizarse o el intento de control por parte de los partidos políticos de la protesta social como está pasando ahora con Unidas Podemos y su intento de apagar las protestas que vayan contra el gobierno estatal están ahí y por desgracia viendo la situación de las protestas parece que lo están consiguiendo, porque hay un alto grado de desmovilización social mientras sigue la reforma laboral, la ley mordaza y la luz esta en record históricos.

Nosotros defendemos como dice el movimiento pensionista que “gobierne quien gobierne los derechos se defienden” así que intentamos luchar contra el intento de quedarnos anquilosados o desmovilizados.

10. ¿El SAT ha denunciado las limitaciones y corrupción de los años de gobierno del PSOE?

Yo diría que ha sido de las pocas organizaciones de izquierdas que se ha enfrentado frontalmente contra el régimen caciquil del PSOE andaluz (30 años de Gobierno) y los gobiernos estatales del PSOE (Felipe González, Zapatero) desde ocupaciones de tierras denunciando que no se hacia una reforma agraria, hasta concentraciones multitudinarias en el Parlamento de Andalucía cuando fueron a declarar por el caso de Corrupción de los ERE, ocupaciones de bancos denunciando el rescate a la banca por parte de Zapatero, huelgas generales contra las reformas laborales, hasta escraches de las mujeres de Marinaleda a Felipe González cuando venía a veranear a Doñana para pedir que expropiara las tierras del Duque del Infantado.

La lista sería interminable, pero la sintetizo en el saldo represivo, mas de 600 militantes con causas judiciales, 800 mil euros en multas, el compañero Andres Bodalo condenado a 3 años y medio de prisión por una denuncia del teniente de alcalde del PSOE de su pueblo, de la que cumplió 1 año y medio de cárcel. Y el compañero Fran Molero condenado a 5 años de cárcel por ir a un rodea el congreso.

11. ¿Por que el SAT ha asaltado super mercados?

Porque creemos en la desobediencia civil y la expropiación como herramienta política y en la crisis de 2008 con 300 mil familias en el umbral de la pobreza según Caritas y con el gobierno del PP rescatando a la banca queríamos llamar la atención sobre los problemas reales de Andalucía que eran las miles de familia con problemas para llegar a fin de mes y desahuciadas a sus familias. De hecho la entrega de alimentos fue a la corrala la utopía un bloque de viviendas ocupadas por familias desahuciadas de sus casas.

12. ¿La pandemia ha cambiado las condiciones laborales a los trabajadores del campo andaluz?

Si las ha cambiado para peor, sobretodo en el sector más precario que son los jornaleros migrantes de Huelva, Almería, que viven en barracones muchos de ellos sin acceso a agua potable,y hacinados familias enteras, mientras las instituciones hablaban de que para combatir el covid había que lavarse mucho las manos y hacer aislamientos si se estaba en contacto con algún positivo, estos trabajadores por su situación de infravivienda no ha podido tomar esas medidas de seguridad.

Además el confinamiento y la prohibición de movilizaciones nos ha quitado una de las herramientas principales que es la denuncia pública cuando hay un abuso, con lo cual a menos movilización mas aumento de la impunidad empresarial.

13. ¿Por que se califica de “condición de semiesclavitud” como están los trabajadores del campo?

No es que los califiquemos nosotros, lo dice la propia policía y la inspección de trabajo, por poner un ejemplo en Moraleda de Zafarraya pueblo de Granada agrícola han sido detenidos 24 empresarios por tener trabajadores en esas condiciones, en los medios de comunicación han salido noticias así también en otros sitios como Murcia, Extremadura, por eso la patronal agraria se quejo cuando se anuncio que habría mas inspecciones de trabajo, solos se conoce la punta del iceber de las estructuras mafiosas que se mantienen en la agricultura.

14. ¿SAT feminista?

Si, somos feministas porque entendemos que el patriarcado es una estructura de opresión que hay que combatir como el capitalismo, los privilegios de los hombres por ejemplo en el mundo laboral son tan evidentes que se pueden incluso contabilizar como la brecha salarial o la diferencia en niveles como la precariedad o el desempleo. Por eso defendemos la construcción de un feminismo andaluz que dé respuesta aprendiendo de las luchas que hicieron nuestras madres y abuelas.

15. ¿Existe violencia de genero a las mujeres inmigrantes que trabajan en el campo?

Existen abusos sexuales como hemos denunciado en Huelva, porque hay patrones que se aprovechan de la situación de las mujeres migrantes que están en una situación de precariedad que hace que muy pocas se atrevan a denunciar, porque además a quien denuncia no la vuelven a traer como en el caso de las trabajadoras marroquís que vienen cada año, se ha creado una estructura de impunidad entre la patronal agrícola y las instituciones que esta permitiendo estos abuses sexuales, es uno de los mayores escándalos de europa.

16. ¿Alguna posición desde el SAT por los desahucios llevados a cabo durante la pandemia del COVID19?

Nuestra posición ha sido siempre que el derecho a techo con pandemia y sin pandemia es un derecho básico que viene incluso en su constitución, con lo cual no debería de haber ninguna familia desahuciada y en pandemia menos.

Creemos que hace falta una política de vivienda como la que se ha realizado en Marinaleda donde han conseguido que las familias paguen 30 euros al mes por una vivienda, gracias a que el Ayuntamiento facilita el suelo y la autoconstrucción, es decir no lo usa como un negocio como lo están usando muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos y el estatal sino como un bien común que hay que poner al servicio de la ciudadanía al menor precio posible.

Para garantizar el derecho a la vivienda hace falta una ley de vivienda que la garantice y que regule el precio de los alquileres como está pidiendo el movimiento de vivienda en todo el Estado.